https://ria.ru/20240721/spasenie-1960992648.html

Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей

Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2024

Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки, вызывая огонь на себя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:17

2024-07-21T05:17

2024-07-21T05:24

специальная военная операция на украине

красногоровка

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки, вызывая огонь на себя, сообщили в Минобороны. Семья Подковыриных (супруги и двое сыновей) проживала в частном секторе Красногоровки. По словам Марии, семья, находясь в условиях постоянных обстрелов, надеялась на то, что рано или поздно за ними придут. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными. Семья держала связь с жителями освобожденных районов и через них военные знали, что в частном секторе Красногоровки еще есть мирные, нуждающиеся в эвакуации. "Мы услышали, что там через забор, приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята я гражданский — они сказали (штурмовики) сидите тихонько", — говорит супруг Марии. Военнослужащие ВС России, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы, после начался обстрел со стороны ВСУ. Один из прилетов попал в дальнюю комнату. "Нас всех повыводили, и спросили — "Вы согласны на эвакуацию?" — конечно согласны. "Тогда собирайте вещи и за вами сейчас группа придет"."Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел", — рассказала на видео Мария — жительница Красногоровки, чью семью под обстрелом выводили военнослужащие ВС России. Как рассказывает супруга, за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что "будем бежать" несмотря ни на что в сторону многоэтажных районов Красногоровки, где уже были подразделения ВС России с другими мирными жителями. "Это было самое сложное, домов нет — вся дорога засыпана мусором, ворота, калитки, крыши, шифер, все вот это — ну, естественно, "птички", обстрел со всех сторон" — эмоционально рассказывает на видео Мария, пережив эвакуацию. По дороге к "своим", в сопровождении с военными, семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строениях: гаражах, сараях, домах, чтобы перевести дыхание. Сопровождающий их военный по рации передал информацию, и семью там уже встречали другие бойцы, оказывая помощь с вещами. Красногоровка — населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен на расстоянии в 26 километров от Донецка.

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https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

красногоровка

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

красногоровка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность