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Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2024
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05:17 21.07.2024 (обновлено: 05:24 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/spasenie-1960992648.html
Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей
Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2024
Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей
Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки, вызывая огонь на себя, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:17
2024-07-21T05:24
специальная военная операция на украине
красногоровка
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки, вызывая огонь на себя, сообщили в Минобороны. Семья Подковыриных (супруги и двое сыновей) проживала в частном секторе Красногоровки. По словам Марии, семья, находясь в условиях постоянных обстрелов, надеялась на то, что рано или поздно за ними придут. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными. Семья держала связь с жителями освобожденных районов и через них военные знали, что в частном секторе Красногоровки еще есть мирные, нуждающиеся в эвакуации. "Мы услышали, что там через забор, приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята я гражданский — они сказали (штурмовики) сидите тихонько", — говорит супруг Марии. Военнослужащие ВС России, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы, после начался обстрел со стороны ВСУ. Один из прилетов попал в дальнюю комнату. "Нас всех повыводили, и спросили — "Вы согласны на эвакуацию?" — конечно согласны. "Тогда собирайте вещи и за вами сейчас группа придет"."Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел", — рассказала на видео Мария — жительница Красногоровки, чью семью под обстрелом выводили военнослужащие ВС России. Как рассказывает супруга, за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что "будем бежать" несмотря ни на что в сторону многоэтажных районов Красногоровки, где уже были подразделения ВС России с другими мирными жителями. "Это было самое сложное, домов нет — вся дорога засыпана мусором, ворота, калитки, крыши, шифер, все вот это — ну, естественно, "птички", обстрел со всех сторон" — эмоционально рассказывает на видео Мария, пережив эвакуацию. По дороге к "своим", в сопровождении с военными, семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строениях: гаражах, сараях, домах, чтобы перевести дыхание. Сопровождающий их военный по рации передал информацию, и семью там уже встречали другие бойцы, оказывая помощь с вещами. Красногоровка — населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен на расстоянии в 26 километров от Донецка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
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красногоровка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей

Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки, вызывая огонь на себя, сообщили в Минобороны.
Семья Подковыриных (супруги и двое сыновей) проживала в частном секторе Красногоровки.
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По словам Марии, семья, находясь в условиях постоянных обстрелов, надеялась на то, что рано или поздно за ними придут. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными. Семья держала связь с жителями освобожденных районов и через них военные знали, что в частном секторе Красногоровки еще есть мирные, нуждающиеся в эвакуации.
"Мы услышали, что там через забор, приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята я гражданский — они сказали (штурмовики) сидите тихонько", — говорит супруг Марии.
Военнослужащие ВС России, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы, после начался обстрел со стороны ВСУ. Один из прилетов попал в дальнюю комнату.
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"Нас всех повыводили, и спросили — "Вы согласны на эвакуацию?" — конечно согласны. "Тогда собирайте вещи и за вами сейчас группа придет".
«
"Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел", — рассказала на видео Мария — жительница Красногоровки, чью семью под обстрелом выводили военнослужащие ВС России.
Как рассказывает супруга, за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что "будем бежать" несмотря ни на что в сторону многоэтажных районов Красногоровки, где уже были подразделения ВС России с другими мирными жителями.
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"Это было самое сложное, домов нет — вся дорога засыпана мусором, ворота, калитки, крыши, шифер, все вот это — ну, естественно, "птички", обстрел со всех сторон" — эмоционально рассказывает на видео Мария, пережив эвакуацию.
По дороге к "своим", в сопровождении с военными, семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строениях: гаражах, сараях, домах, чтобы перевести дыхание. Сопровождающий их военный по рации передал информацию, и семью там уже встречали другие бойцы, оказывая помощь с вещами.
Красногоровка — населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен на расстоянии в 26 километров от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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