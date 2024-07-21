https://ria.ru/20240721/snaryady-1960992818.html
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО - РИА Новости, 21.07.2024
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО
Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:18
2024-07-21T05:18
2024-07-21T05:18
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, призывая военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие, сообщил журналистам командир взвода РСЗО с позывным Нод. "Подразделениям группировки войск "Днепр" ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить... Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника", - рассказал офицер. Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. "Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат... Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию", - сказал Нод.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО
Офицер: ВС России используют агитационные снаряды на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, призывая военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие, сообщил журналистам командир взвода РСЗО с позывным Нод.
"Подразделениям группировки войск "Днепр" ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить... Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника", - рассказал офицер.
Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. "Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат... Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию", - сказал Нод.