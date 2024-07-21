Рейтинг@Mail.ru
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/snaryady-1960992818.html
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО - РИА Новости, 21.07.2024
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО
Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:18
2024-07-21T05:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768219_0:147:2921:1790_1920x0_80_0_0_55b54a598a8f450c74998877d3f0950e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, призывая военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие, сообщил журналистам командир взвода РСЗО с позывным Нод. "Подразделениям группировки войск "Днепр" ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить... Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника", - рассказал офицер. Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. "Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат... Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию", - сказал Нод.
https://ria.ru/20240720/spetsoperatsiya-1960927497.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768219_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_1232eea1a08237d081dc616f0293a285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО

Офицер: ВС России используют агитационные снаряды на Ореховском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск "Днепр" используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, призывая военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие, сообщил журналистам командир взвода РСЗО с позывным Нод.
"Подразделениям группировки войск "Днепр" ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить... Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника", - рассказал офицер.
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
"Последняя кульминационная битва". На Западе сделали заявление об СВО
Вчера, 15:53
Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. "Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат... Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию", - сказал Нод.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала