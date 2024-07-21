https://ria.ru/20240721/sledstvie-1960992299.html
Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова
Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 21.07.2024
Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова
Следствие предоставило данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также госконтракты по делу бывшего замминистра обороны... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:10
2024-07-21T05:10
2024-07-21T05:27
происшествия
тимур иванов
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дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие предоставило данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также госконтракты по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. "В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов", - говорится в тексте.На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и его подельнику Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.
https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html
https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html
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происшествия, тимур иванов, россия, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Россия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова
Следствие предоставило данные из налоговой и госконтракты по делу Тимура Иванова
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие предоставило данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также госконтракты по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
"В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов", - говорится в тексте.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и его подельнику Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин
.
Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.
В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.