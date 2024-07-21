https://ria.ru/20240721/sledstvie-1960992299.html

Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова

Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова - РИА Новости, 21.07.2024

Следствие предоставило данные из налоговой по делу Тимура Иванова

Следствие предоставило данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также госконтракты по делу бывшего замминистра обороны... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:10

2024-07-21T05:10

2024-07-21T05:27

происшествия

тимур иванов

россия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Следствие предоставило данные из налоговой, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также госконтракты по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. "В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность к инкриминируемому ему преступлению подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, в том числе… государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов", - говорится в тексте.На прошлой неделе Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и его подельнику Сергею Бородину до 23 сентября. По делу также проходит совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.Иванова, курировавшего в Минобороны работу военно-строительного комплекса, задержали в конце апреля. Его и Бородина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Мурада Мусаева, речь идет о сумме порядка миллиарда рублей. Вину бывший замминистра не признает.В даче взятки обвиняют Фомина. Как утверждает следствие, он оказывал Иванову, Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания.

https://ria.ru/20240720/borodin-1960867548.html

https://ria.ru/20240706/ivanov-1957832513.html

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происшествия, тимур иванов, россия, дело замминистра обороны тимура иванова