Рейтинг@Mail.ru
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 21.07.2024 (обновлено: 17:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета - РИА Новости, 21.07.2024
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:25
2024-07-21T17:39
сирия
россия
башар асад
владимир путин
москва
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_5d8d9579382fe172ea9a3eb9eeb7bc1a.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.
https://ria.ru/20240714/turtsiya-1959563888.html
сирия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959789682_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_bce3d609d432fd3fb0605cfab5738d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, россия, башар асад, владимир путин, москва, политика
Сирия, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Москва, Политика
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета

Путин: РФ продолжит поддерживать Сирию в стремлении к защите суверенитета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.
Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Эксперт прокомментировал заявление Сирии о нормализации отношений с Турцией
14 июля, 13:15
 
СирияРоссияБашар АсадВладимир ПутинМоскваПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала