https://ria.ru/20240721/siriya-1961059180.html

Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета

Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета - РИА Новости, 21.07.2024

Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:25

2024-07-21T17:25

2024-07-21T17:39

сирия

россия

башар асад

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.

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сирия, россия, башар асад, владимир путин, москва, политика