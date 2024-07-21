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Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета - РИА Новости, 21.07.2024
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:25
2024-07-21T17:25
2024-07-21T17:39
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами и подчеркнул, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие десятилетия Москвой и Дамаском накоплен большой опыт двустороннего сотрудничества в самых различных областях, совместными усилиями достигнуты значительные успехи в борьбе с силами международного терроризма на сирийской земле", - говорится в поздравлении.Путин также отметил что Россия будет и впредь неизменно поддерживать правительство САР в его стремлении к отстаиванию государственного суверенитета, единства и территориальной целостности страны, обеспечению национальной безопасности и внутриполитической стабильности.
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сирия, россия, башар асад, владимир путин, москва, политика
Сирия, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Москва, Политика
Путин заверил Асада в поддержке стремления Сирии к защите суверенитета
Путин: РФ продолжит поддерживать Сирию в стремлении к защите суверенитета