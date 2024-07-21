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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 21.07.2024
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13:51 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/sinoptik-1961034214.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 21.07.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов и прогрев воздушных масс на фоне антициклона ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:51
2024-07-21T13:51
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов и прогрев воздушных масс на фоне антициклона ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В первый день новой недели столичный регион окажется под влиянием северной периферии уходящего циклона, который затянет за собой к берегам Москвы-реки порцию прохладного воздуха. В понедельник в Москве преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, днем не исключены локальные грозы. Температура воздуха в дневные часы составит плюс 21 – плюс 23 градуса, что немного ниже, чем она должна быть в это время года по климату", – отметил Леус. Синоптик рассказал, что со вторника и до конца рабочей недели за формирование метеорологических условий в столице будет отвечать антициклон. Он уменьшит количество облаков, прекратит осадки и воздушные массы начнут активно прогреваться. "Во вторник днем будет плюс 24 – плюс 26 градусов. Самым теплым днем недели ожидается среда, температура плюс 26 – плюс 28 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. К концу недели температура немного понизится и вернется к значениям вторника", – добавил он.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается переменная облачность и до 28 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов и прогрев воздушных масс на фоне антициклона ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В первый день новой недели столичный регион окажется под влиянием северной периферии уходящего циклона, который затянет за собой к берегам Москвы-реки порцию прохладного воздуха. В понедельник в Москве преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, днем не исключены локальные грозы. Температура воздуха в дневные часы составит плюс 21 – плюс 23 градуса, что немного ниже, чем она должна быть в это время года по климату", – отметил Леус.
Синоптик рассказал, что со вторника и до конца рабочей недели за формирование метеорологических условий в столице будет отвечать антициклон. Он уменьшит количество облаков, прекратит осадки и воздушные массы начнут активно прогреваться.
"Во вторник днем будет плюс 24 – плюс 26 градусов. Самым теплым днем недели ожидается среда, температура плюс 26 – плюс 28 градусов, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. К концу недели температура немного понизится и вернется к значениям вторника", – добавил он.
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