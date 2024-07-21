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"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины - РИА Новости, 21.07.2024
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02:08 21.07.2024 (обновлено: 02:54 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/signal-1960985406.html
"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины
"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины - РИА Новости, 21.07.2024
"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины
Выдвижение сенатора-республиканца Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США говорит о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп будет... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T02:08
2024-07-21T02:54
в мире
украина
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выдвижение сенатора-республиканца Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США говорит о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft."Выбор Вэнса — это &lt;...&gt; оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. &lt;...&gt; Это &lt;...&gt; сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине", — говорится в статье.По мнению издания, выдвижение Вэнса свидетельствует о поколенческом сдвиге в американской внешней политике. Подобные ему деятели будут обращать больше внимания на нехватку ресурсов для поддержания глобалистского курса США."Под влиянием Вэнса и других Трамп может принять более серьезные меры, отказавшись от рефлексивного интервенционизма и ненужных иностранных вмешательств", — отмечается в публикации.Ранее на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240720/ssha-1960924885.html
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960634866.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Оглушающий упрек". В США рассказали о тревожном сигнале Трампа для Украины

RS: выбор Вэнса говорит о намерении Трампа быстро закончить конфликт на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выдвижение сенатора-республиканца Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США говорит о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине, пишет Responsible Statecraft.
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"Выбор Вэнса — это <...> оглушающий упрек в адрес надоевшего, уходящего консенсуса по внешней политике. <...> Это <...> сильный сигнал о том, что Трамп, в случае победы на выборах в ноябре, скорее всего, будет стремиться к скорейшему завершению конфликта на Украине", — говорится в статье.
По мнению издания, выдвижение Вэнса свидетельствует о поколенческом сдвиге в американской внешней политике. Подобные ему деятели будут обращать больше внимания на нехватку ресурсов для поддержания глобалистского курса США.
«
"Под влиянием Вэнса и других Трамп может принять более серьезные меры, отказавшись от рефлексивного интервенционизма и ненужных иностранных вмешательств", — отмечается в публикации.
Ранее на съезде Республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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