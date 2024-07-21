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Шольц признался, что у него ламповый телевизор

Шольц признался, что у него ламповый телевизор - РИА Новости, 21.07.2024

Шольц признался, что у него ламповый телевизор

Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, передает Bild. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:41

2024-07-21T15:41

2024-07-21T18:28

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дрезден

олаф шольц

bild

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором, передает Bild.Об этом он рассказал во время мероприятия в Дрездене, одной из главных тем которого были электромобили и нежелание немцев покупать их."И тут Шольц признается: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна. Этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца (он ранее признавался, что носит в нем бумаги уже 40 лет. — Прим. ред.)", — пишет издание.Канцлер объяснил это тем, что его старый телевизор прекрасно работает. Поэтому когда он видит новую модель, то думает про себя, что через год все равно появится новая. По словам Шольца, такой же логикой руководствуются и немцы, поэтому электрокары не пользуются спросом. Тем не менее он все равно призвал соотечественников "рискнуть" и начать покупать такие машины, указывает Bild.

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в мире, германия, дрезден, олаф шольц, bild