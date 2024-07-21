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В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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21:10 21.07.2024 (обновлено: 21:38 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/sanktsii-1961086127.html
В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ
В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ
Санкции Европейского союза провалились, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований, проведенные по... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:10
2024-07-21T21:38
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Санкции Европейского союза провалились, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований, проведенные по заказу Министерства экономики ФРГ."Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе "санкции будут действовать как ползучий яд". С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — говорится в материале.Отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Москва в любом случае снова будет участвовать в мировой торговле без ограничений, нравится это Западу или нет. Тем не менее в будущем эта политика может навредить самим европейцам, в том числе вызвать повышение цен на нефть и газ, предупреждает автор статьи."Мы стали уязвимы к этому, потому что недостаточно инвестировали в производственную инфраструктуру", — добавляется в публикации.Запад усилил санкционное давление на Москву, поддерживая Киев, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240721/neft-1960822493.html
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цены на нефть, европа, владимир путин, евросоюз, москва, германия
Цены на нефть, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Москва, Германия
В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ

Handelsblatt: антироссийские санкции провалились и могут нанести ущерб ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Европейского союза
Флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Санкции Европейского союза провалились, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследования четырех европейских институтов экономических исследований, проведенные по заказу Министерства экономики ФРГ.
"Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе "санкции будут действовать как ползучий яд". С трезвой точки зрения санкционная политика Запада должна быть признана провальной", — говорится в материале.
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Отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Москва в любом случае снова будет участвовать в мировой торговле без ограничений, нравится это Западу или нет. Тем не менее в будущем эта политика может навредить самим европейцам, в том числе вызвать повышение цен на нефть и газ, предупреждает автор статьи.
"Мы стали уязвимы к этому, потому что недостаточно инвестировали в производственную инфраструктуру", — добавляется в публикации.
Запад усилил санкционное давление на Москву, поддерживая Киев, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, их основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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