https://ria.ru/20240721/saldo-1961000407.html
В Херсонской области готовы принять представителей Запада
В Херсонской области готовы принять представителей Запада - РИА Новости, 21.07.2024
В Херсонской области готовы принять представителей Запада
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:27
2024-07-21T08:27
2024-07-21T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о преступлениях украинских войск. "Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, в регионе не собираются прилагать какие-то особые усилия для изменения мнения западных политиков, если "кто-то из них хочет и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
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в мире, россия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области готовы принять представителей Запада
Сальдо: мы готовы принять представителей Запада, чтобы показать правду
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о преступлениях украинских войск.
«
"Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе", - сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, в регионе не собираются прилагать какие-то особые усилия для изменения мнения западных политиков, если "кто-то из них хочет и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.