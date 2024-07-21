https://ria.ru/20240721/saldo-1961000407.html

В Херсонской области готовы принять представителей Запада

В Херсонской области готовы принять представителей Запада - РИА Новости, 21.07.2024

В Херсонской области готовы принять представителей Запада

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:27

2024-07-21T08:27

2024-07-21T08:28

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херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о преступлениях украинских войск. "Мы с радостью готовы принять любых объективно настроенных представителей Запада, чтобы показать им правду о том, как наш регион вернулся на свою историческую родину в Россию и как украинские террористы пытаются обстрелами всячески помешать налаживанию мирной и созидательной жизни в регионе", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, в регионе не собираются прилагать какие-то особые усилия для изменения мнения западных политиков, если "кто-то из них хочет и дальше оставаться в плену лжи и иллюзий". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

https://ria.ru/20240516/obse-1946467590.html

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днепр (город)

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