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Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке
Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 21.07.2024
Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке
Отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск взяли в плен группу солдат ВСУ в Красногоровке при эвакуации населения, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:53
2024-07-21T11:53
2024-07-21T16:22
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск взяли в плен группу солдат ВСУ в Красногоровке при эвакуации населения, сообщает Минобороны.На кадрах операции видно, как штурмовики зачищают многоэтажные дома, в которых находились позиции ВСУ. В частности, показано, как российские военные входят в здание, где им сдается противник."<…> заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берём пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы", — рассказал заместитель командира бригады с позывным "Мамай" о ходе освобождение Красногоровки.Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. С 1 августа 2014 года город находится под оккупацией. Несмотря на боевые действия, там все еще остаются мирные жители, нуждающиеся в эвакуации.Тех из них, кого спасли российские военные, рассказали, что им приходилось жить в подвалах, чтобы спастись от ВСУ, которые минировали населенный пункт, обстреливали его танками и дронами.
https://ria.ru/20240721/spasenie-1960993187.html
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Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке
Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке
2024-07-21T11:53
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в мире, красногоровка, донецк, вооруженные силы украины
В мире, Красногоровка, Донецк, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке
Минобороны РФ сообщило о взятии в плен в Красногоровке украинских военных
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск взяли в плен группу солдат ВСУ в Красногоровке при эвакуации населения, сообщает Минобороны
.
На кадрах операции видно, как штурмовики зачищают многоэтажные дома, в которых находились позиции ВСУ. В частности, показано, как российские военные входят в здание, где им сдается противник.
"<…> заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берём пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы", — рассказал заместитель командира бригады с позывным "Мамай" о ходе освобождение Красногоровки.
Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. С 1 августа 2014 года город находится под оккупацией. Несмотря на боевые действия, там все еще остаются мирные жители, нуждающиеся в эвакуации.
Тех из них, кого спасли российские военные, рассказали, что им приходилось жить в подвалах, чтобы спастись от ВСУ, которые минировали населенный пункт, обстреливали его танками и дронами.