https://ria.ru/20240721/rossiya-1961021314.html

Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке

Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке - РИА Новости, 21.07.2024

Минобороны показало операцию по взятию в плен группы ВСУ в Красногоровке

Отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск взяли в плен группу солдат ВСУ в Красногоровке при эвакуации населения, сообщает... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:53

2024-07-21T11:53

2024-07-21T16:22

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск взяли в плен группу солдат ВСУ в Красногоровке при эвакуации населения, сообщает Минобороны.На кадрах операции видно, как штурмовики зачищают многоэтажные дома, в которых находились позиции ВСУ. В частности, показано, как российские военные входят в здание, где им сдается противник."<…> заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берём пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы", — рассказал заместитель командира бригады с позывным "Мамай" о ходе освобождение Красногоровки.Красногоровка расположена в 26 километрах от Донецка. С 1 августа 2014 года город находится под оккупацией. Несмотря на боевые действия, там все еще остаются мирные жители, нуждающиеся в эвакуации.Тех из них, кого спасли российские военные, рассказали, что им приходилось жить в подвалах, чтобы спастись от ВСУ, которые минировали населенный пункт, обстреливали его танками и дронами.

https://ria.ru/20240721/spasenie-1960993187.html

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

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Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке Кадры штурма огневых позиций ВСУ в Красногоровке 2024-07-21T11:53 true PT1M09S

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в мире, красногоровка, донецк, вооруженные силы украины