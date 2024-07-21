"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Fox News: война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News.
"Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации.
"Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском.
"Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News.
Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
"Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News.
Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.
Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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