https://ria.ru/20240721/rossiya-1961010618.html

"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией

"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 21.07.2024

"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией

Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News. "Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:10

2024-07-21T10:10

2024-07-21T11:34

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News. "Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском. "Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News. Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

https://ria.ru/20240721/tramp-1961000011.html

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