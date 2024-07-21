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"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 21.07.2024
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10:10 21.07.2024 (обновлено: 11:34 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/rossiya-1961010618.html
"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 21.07.2024
"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News. "Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T10:10
2024-07-21T11:34
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News. "Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском. "Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News. Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы. Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240721/tramp-1961000011.html
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в мире, россия, нато, сша, украина
В мире, Россия, НАТО, США, Украина
"Два фронта". В США сделали откровенное заявление о войне с Россией

Fox News: война с Россией из-за Украины будет иметь катастрофические последствия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Гипотетическая война США с Россией из-за Украины грозит ужасными последствиями, пишет Fox News.

"Взваливая на себя все новые и новые обязательства перед Украиной, США приближаются к вероятной войне с Россией, которая наверняка возымеет катастрофические последствия", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что у Пентагона нет жизнеспособной военной стратегии для победы в таком конфликте, как до сих пор нет и в украинском.

"Ни США, ни НАТО не хватит промышленного потенциала для войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и Китаем одновременно", — пишет Fox News.

Москва не раз заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает свои интересы.

Как отмечал Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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