https://ria.ru/20240721/rossiya-1961006377.html
В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России
В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России - РИА Новости, 21.07.2024
В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России
Политика Дональда Трампа в отношении Украины приведет к значительным уступкам России, что станет губительным для Киева, заявил в интервью CNN бывший советник... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:30
2024-07-21T09:30
2024-07-21T09:32
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Политика Дональда Трампа в отношении Украины приведет к значительным уступкам России, что станет губительным для Киева, заявил в интервью CNN бывший советник Белого дома Джон Болтон."Он понятия не имеет, как собирается договориться о прекращении этого конфликта, но я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", — сказал он.Болтон подчеркнул, что США помогают Украине не из милосердия, а потому она составляет основу интересов американской национальной безопасности.Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, джон болтон, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Джон Болтон, Владимир Путин
В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России
Болтон: политика Трампа приведет к разрушительным уступкам России по Украине
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Политика Дональда Трампа в отношении Украины приведет к значительным уступкам России, что станет губительным для Киева, заявил в интервью CNN
бывший советник Белого дома Джон Болтон.
"Он понятия не имеет, как собирается договориться о прекращении этого конфликта, но я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", — сказал он.
Болтон подчеркнул, что США помогают Украине не из милосердия, а потому она составляет основу интересов американской национальной безопасности.
Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.