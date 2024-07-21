https://ria.ru/20240721/rossiya-1961006377.html

В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России

В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России - РИА Новости, 21.07.2024

В США сделали неожиданное заявление об уступках Трампа России

Политика Дональда Трампа в отношении Украины приведет к значительным уступкам России, что станет губительным для Киева, заявил в интервью CNN бывший советник... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:30

2024-07-21T09:30

2024-07-21T09:32

в мире

украина

россия

киев

дональд трамп

джон болтон

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Политика Дональда Трампа в отношении Украины приведет к значительным уступкам России, что станет губительным для Киева, заявил в интервью CNN бывший советник Белого дома Джон Болтон."Он понятия не имеет, как собирается договориться о прекращении этого конфликта, но я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведет к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины", — сказал он.Болтон подчеркнул, что США помогают Украине не из милосердия, а потому она составляет основу интересов американской национальной безопасности.Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960635254.html

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россия

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, джон болтон, владимир путин