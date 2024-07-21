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Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 21.07.2024
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19:48 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/reys-1961077516.html
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета - РИА Новости, 21.07.2024
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета
Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Москву в воскресенье был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолёта,... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:48
2024-07-21T19:48
ташкент
москва
узбекистан
boeing 787
происшествия
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ТАШКЕНТ, 21 июл - РИА Новости. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Москву в воскресенье был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолёта, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана. "Самолёт Boeing-787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлете", - сказал собеседник агентства. По его данным, самолёт произвел посадку в аэропорту Ташкента в 20.00 (18.00 мск) в штатном режиме. В авиакомпании приняли решение о замене борта, новый самолёт готовится к вылету в ближайшее время.
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ташкент, москва, узбекистан, boeing 787, происшествия
Ташкент, Москва, Узбекистан, Boeing 787, Происшествия
Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт вылета

Рейс из Ташкента в Москву вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 21 июл - РИА Новости. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента в Москву в воскресенье был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности самолёта, сообщили РИА Новости в аэропорту столицы Узбекистана.
"Самолёт Boeing-787 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс из Ташкента в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Экипаж обнаружил техническую неисправность лайнера при взлете", - сказал собеседник агентства.
По его данным, самолёт произвел посадку в аэропорту Ташкента в 20.00 (18.00 мск) в штатном режиме. В авиакомпании приняли решение о замене борта, новый самолёт готовится к вылету в ближайшее время.
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