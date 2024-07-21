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В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду - РИА Новости, 21.07.2024
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16:08 21.07.2024 (обновлено: 17:27 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/rebenok-1961049005.html
В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду
В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду - РИА Новости, 21.07.2024
В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду
В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы № 1560 Елена... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:08
2024-07-21T17:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы № 1560 Елена Еремеева. По ее словам, мальчик уснул на надувном спасательном круге во время занятий по плаванию в дошкольной группе. Инструктор оперативно отреагировал и вынес его из воды. "На всякий случай на место вызвали скорую. &lt;...&gt; Медики осмотрели воспитанника и предложили отвезти в больницу, чтобы провести профилактическое обследование и понаблюдать за его состоянием", — рассказала Еремеева.Она уточнила, что школа находится на связи с родителями ребенка, он чувствует себя нормально, угрозы здоровью нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду

В Москве мальчик уснул в бассейне на занятиях по плаванию и упал в воду

© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Бассейн. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы № 1560 Елена Еремеева.
По ее словам, мальчик уснул на надувном спасательном круге во время занятий по плаванию в дошкольной группе. Инструктор оперативно отреагировал и вынес его из воды.
"На всякий случай на место вызвали скорую. <...> Медики осмотрели воспитанника и предложили отвезти в больницу, чтобы провести профилактическое обследование и понаблюдать за его состоянием", — рассказала Еремеева.
Она уточнила, что школа находится на связи с родителями ребенка, он чувствует себя нормально, угрозы здоровью нет.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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