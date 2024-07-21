https://ria.ru/20240721/rebenok-1961049005.html

В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду

В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду - РИА Новости, 21.07.2024

В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду

В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы № 1560 Елена... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:08

2024-07-21T16:08

2024-07-21T17:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Москве ребенок уснул в бассейне и упал в воду, его жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы № 1560 Елена Еремеева. По ее словам, мальчик уснул на надувном спасательном круге во время занятий по плаванию в дошкольной группе. Инструктор оперативно отреагировал и вынес его из воды. "На всякий случай на место вызвали скорую. <...> Медики осмотрели воспитанника и предложили отвезти в больницу, чтобы провести профилактическое обследование и понаблюдать за его состоянием", — рассказала Еремеева.Она уточнила, что школа находится на связи с родителями ребенка, он чувствует себя нормально, угрозы здоровью нет.

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москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва