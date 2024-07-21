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В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва - РИА Новости, 21.07.2024
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17:20 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/raboty-1961058779.html
В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва
В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва - РИА Новости, 21.07.2024
В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва
Восстановительные работы начались на месте размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан в Бурятии, делается все возможное, чтобы запустить движение... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:20
2024-07-21T17:20
происшествия
тункинский район
туран
окинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Восстановительные работы начались на месте размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан в Бурятии, делается все возможное, чтобы запустить движение автотранспорта, сообщает минтранс республики. Днём в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. В соцсетях пишут, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с райцентром Тункинского района - селом Кырен, и весь Окинский район с "большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. В населенных пунктах Кырен и Туран развернуты пункты питания. На базе Туранской школы развернут пункт временного размещения. "В Бурятии на мосту через реку Большой Зангисан ведутся восстановительные работы… В настоящее время движение на участке закрыто. Для оперативного запуска движения специалисты ФКУ Упрдор "Южный Байкал" и подрядной организации проводят работы по отсыпке земляного полотна подхода скальным грунтом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на участке задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, два экскаватора и один кран-борт. Причиной размыва подъезда к мосту стало значительное повышение уровня воды в реке Большой Зангисан из-за обильных проливных дождей в горных массивах Тункинского района республики. "ФКУ Упрдор "Южный Байкал" предпринимает все необходимые меры для оперативного запуска движения транспорта", - подчеркнули в министерстве и попросили автомобилистов на время производства работ воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20240706/podtoplenie-1957815011.html
https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html
тункинский район
туран
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происшествия, тункинский район, туран, окинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тункинский район, Туран, Окинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва

В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва подъезда к мосту

© Фото : ГУ МЧС по Республике БурятияПовреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
Повреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : ГУ МЧС по Республике Бурятия
Повреждение моста через реку Большой Зангисан в Тункинском районе Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Восстановительные работы начались на месте размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан в Бурятии, делается все возможное, чтобы запустить движение автотранспорта, сообщает минтранс республики.
Днём в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. В соцсетях пишут, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с райцентром Тункинского района - селом Кырен, и весь Окинский район с "большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. В населенных пунктах Кырен и Туран развернуты пункты питания. На базе Туранской школы развернут пункт временного размещения.
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"В Бурятии на мосту через реку Большой Зангисан ведутся восстановительные работы… В настоящее время движение на участке закрыто. Для оперативного запуска движения специалисты ФКУ Упрдор "Южный Байкал" и подрядной организации проводят работы по отсыпке земляного полотна подхода скальным грунтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, два экскаватора и один кран-борт.
Причиной размыва подъезда к мосту стало значительное повышение уровня воды в реке Большой Зангисан из-за обильных проливных дождей в горных массивах Тункинского района республики.
"ФКУ Упрдор "Южный Байкал" предпринимает все необходимые меры для оперативного запуска движения транспорта", - подчеркнули в министерстве и попросили автомобилистов на время производства работ воздержаться от поездок.
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ПроисшествияТункинский районТуранОкинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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