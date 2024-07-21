https://ria.ru/20240721/raboty-1961058779.html

В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва

В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва - РИА Новости, 21.07.2024

В Бурятии начались восстановительные работы на месте размыва

Восстановительные работы начались на месте размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан в Бурятии, делается все возможное, чтобы запустить движение... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:20

2024-07-21T17:20

2024-07-21T17:20

происшествия

тункинский район

туран

окинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 21 июл – РИА Новости. Восстановительные работы начались на месте размыва подъезда к мосту через реку Большой Зангисан в Бурятии, делается все возможное, чтобы запустить движение автотранспорта, сообщает минтранс республики. Днём в воскресенье на 142-м километре автодороги А-333 из-за частичного подмыва подходов к мосту через реку Большой Зангисан остановлено движение автотранспорта. Региональный главк МЧС призвал воздержаться от поездок в данном направлении, так как проезда и объезда автодороги нет. В соцсетях пишут, что мост соединяет сёла Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с райцентром Тункинского района - селом Кырен, и весь Окинский район с "большой землей". Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. В населенных пунктах Кырен и Туран развернуты пункты питания. На базе Туранской школы развернут пункт временного размещения. "В Бурятии на мосту через реку Большой Зангисан ведутся восстановительные работы… В настоящее время движение на участке закрыто. Для оперативного запуска движения специалисты ФКУ Упрдор "Южный Байкал" и подрядной организации проводят работы по отсыпке земляного полотна подхода скальным грунтом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на участке задействовано 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, два экскаватора и один кран-борт. Причиной размыва подъезда к мосту стало значительное повышение уровня воды в реке Большой Зангисан из-за обильных проливных дождей в горных массивах Тункинского района республики. "ФКУ Упрдор "Южный Байкал" предпринимает все необходимые меры для оперативного запуска движения транспорта", - подчеркнули в министерстве и попросили автомобилистов на время производства работ воздержаться от поездок.

https://ria.ru/20240706/podtoplenie-1957815011.html

https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html

тункинский район

туран

окинский район

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происшествия, тункинский район, туран, окинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)