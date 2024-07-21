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Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 21.07.2024
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:13
2024-07-21T07:13
2024-07-21T08:58
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Черное море, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
МО: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем