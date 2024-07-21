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Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 21.07.2024 (обновлено: 08:58 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/pvo-1960997300.html
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 21.07.2024
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:13
2024-07-21T08:58
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
черное море
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, черное море, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Черное море, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

МО: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", — говорится в релизе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
В ведомстве уточнили, что украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияЧерное мореВооруженные силы РФ
 
 
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