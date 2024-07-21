https://ria.ru/20240721/pvo-1960997300.html

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 21.07.2024

Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:13

2024-07-21T07:13

2024-07-21T08:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря", — говорится в релизе.В ведомстве уточнили, что украинские войска применяли беспилотники самолетного типа.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

черное море

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безопасность, белгородская область, россия, черное море, вооруженные силы рф