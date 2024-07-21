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Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин
Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2024
Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении президенту Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:27
2024-07-21T17:27
2024-07-21T17:41
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сирия
владимир путин
башар асад
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении президенту Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами отметил, что развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавил президент.
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россия, сирия, владимир путин, башар асад
Россия, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад
Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин
Путин: развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира