https://ria.ru/20240721/putin-1961059741.html

Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин

Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин - РИА Новости, 21.07.2024

Развитие связей России и Сирии направлено на упрочения мира, заявил Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении президенту Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:41

россия

сирия

владимир путин

башар асад

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении президенту Сирийской Арабской Республики Башара Асада по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между странами отметил, что развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Исходим из того, что дальнейшее развитие всего комплекса российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровнях. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания", - добавил президент.

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россия, сирия, владимир путин, башар асад