https://ria.ru/20240721/pushkov-1961086715.html

Пушков: выдвижение Клинтон поставит США на грань гражданской войны

Пушков: выдвижение Клинтон поставит США на грань гражданской войны - РИА Новости, 21.07.2024

Пушков: выдвижение Клинтон поставит США на грань гражданской войны

Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны, считает сенатор... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:17

2024-07-21T21:17

2024-07-21T21:17

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джо байден

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможное выдвижение демократами кандидатуры Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США поставит страну на грань гражданской войны, считает сенатор Алексей Пушков. "Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, глобализаторы, интервенционисты и гегемонисты "самых злобных пород, объединенные на уровне правящих элит и "глубинного государства", не намерены сдаваться". "Выдвижение Хиллари, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку (Дональду) Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны", - отметил Пушков. Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил о том, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html

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