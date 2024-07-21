Пушков раскрыл, что могут готовить демократы перед выборами в США
Пушков: демократы в США могут выдвинуть Хилари Клинтон в качестве кандидата
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские демократы могут выбрать Хилари Клинтон кандидатом в президенты, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон", — говорится в публикации.
"Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон", — говорится в публикации.
Сенатор добавил, что выдвижение Клинтон, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
19 июля, 15:30