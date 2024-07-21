https://ria.ru/20240721/pushkov-1961042355.html

Пушков раскрыл, что могут готовить демократы перед выборами в США

Пушков раскрыл, что могут готовить демократы перед выборами в США - РИА Новости, 21.07.2024

Пушков раскрыл, что могут готовить демократы перед выборами в США

Американские демократы могут выбрать Хилари Клинтон кандидатом в президенты, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Пошли настойчивые слухи, что на... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T15:16

2024-07-21T15:16

2024-07-21T15:16

в мире

алексей пушков

сша

хиллари клинтон

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американские демократы могут выбрать Хилари Клинтон кандидатом в президенты, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. "Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон", — говорится в публикации.Сенатор добавил, что выдвижение Клинтон, которую ненавидит больше половины Америки, и которая готова вцепиться в глотку Трампу в схватке за власть, поставит США на грань гражданской войны. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

сша

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в мире, алексей пушков, сша, хиллари клинтон