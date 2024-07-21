https://ria.ru/20240721/priangarje-1960999378.html

В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей - РИА Новости, 21.07.2024

В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей

Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:15

2024-07-21T08:15

2024-07-21T08:16

иркутская область

аларский район

игорь кобзев

происшествия

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ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах области вводим режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля. По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра", - написал Кобзев. Он отметил, что из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья. За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 миллиметров. Ведется постоянный мониторинг уровня рек. Пункты временного размещения находятся в готовности. Принимаются дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. По данным ГУМЧС региона, подъем воды из-за обильных осадков возможен в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.

https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html

иркутская область

аларский район

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иркутская область, аларский район, игорь кобзев, происшествия