Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 21.07.2024 (обновлено: 08:16 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/priangarje-1960999378.html
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей - РИА Новости, 21.07.2024
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей
Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:15
2024-07-21T08:16
иркутская область
аларский район
игорь кобзев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах области вводим режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля. По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра", - написал Кобзев. Он отметил, что из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья. За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 миллиметров. Ведется постоянный мониторинг уровня рек. Пункты временного размещения находятся в готовности. Принимаются дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. По данным ГУМЧС региона, подъем воды из-за обильных осадков возможен в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.
https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html
иркутская область
аларский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутская область, аларский район, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Аларский район, Игорь Кобзев, Происшествия
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за возможного роста уровня рек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах области вводим режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля. По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра", - написал Кобзев.
Он отметил, что из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья. За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 миллиметров. Ведется постоянный мониторинг уровня рек. Пункты временного размещения находятся в готовности. Принимаются дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения.
По данным ГУМЧС региона, подъем воды из-за обильных осадков возможен в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Часть Рубцовска в Алтайском крае затопило нечистотами
15 июля, 22:19
 
Иркутская областьАларский районИгорь КобзевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала