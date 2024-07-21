https://ria.ru/20240721/priangarje-1960999378.html
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей - РИА Новости, 21.07.2024
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей
Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:15
2024-07-21T08:15
2024-07-21T08:16
иркутская область
аларский район
игорь кобзев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах области вводим режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля. По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра", - написал Кобзев. Он отметил, что из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья. За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 миллиметров. Ведется постоянный мониторинг уровня рек. Пункты временного размещения находятся в готовности. Принимаются дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения. По данным ГУМЧС региона, подъем воды из-за обильных осадков возможен в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.
https://ria.ru/20240715/prokuratura-1959892434.html
иркутская область
аларский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, аларский район, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Аларский район, Игорь Кобзев, Происшествия
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за дождей
В Приангарье ввели режим повышенной готовности из-за возможного роста уровня рек
ИРКУТСК, 21 июл - РИА Новости.
Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Приангарья из-за возможного резкого повышения уровня рек, вызванного дождями, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале
.
"В связи с ухудшением погоды в западных и южных районах области вводим режим повышенной готовности. Он будет действовать с 21 по 24 июля. По прогнозам синоптиков, в области ожидаются сильные дожди, град, усиление северо-западного ветра", - написал Кобзев.
Он отметил, что из-за дождей возможно резкое повышение уровня воды в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, также в малых реках Южного Прибайкалья. За сутки больше всего осадков выпало в Аларском районе – до 54 миллиметров. Ведется постоянный мониторинг уровня рек. Пункты временного размещения находятся в готовности. Принимаются дополнительные меры для бесперебойной работы социальных объектов, коммунальных служб, систем тепло- и энергоснабжения.
По данным ГУМЧС региона, подъем воды из-за обильных осадков возможен в реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия.