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В России за сутки потушили 60 природных пожаров

В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 21.07.2024

В России за сутки потушили 60 природных пожаров

За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:43

2024-07-21T09:43

2024-07-21T12:55

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 35 074 гектара", — говорится в релизе.К полуночи 20 июля в Росии действовало 127 лесных пожаров на площади 352,9 тысячи гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 49 пожаров на территории 284,7 тысячи гектаров.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, природные пожары в россии