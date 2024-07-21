https://ria.ru/20240721/pozhary-1961007701.html
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 21.07.2024
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:43
2024-07-21T09:43
2024-07-21T12:55
происшествия
россия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049364_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_e661725682c1797b5fc080db202d5270.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 35 074 гектара", — говорится в релизе.К полуночи 20 июля в Росии действовало 127 лесных пожаров на площади 352,9 тысячи гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 49 пожаров на территории 284,7 тысячи гектаров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049364_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ad37fc3f636710f97dc7b69ace50269d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
Авиалесоохрана: в России потушили 60 природных пожаров на площади 35 гектаров