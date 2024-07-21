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В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 21.07.2024
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09:43 21.07.2024 (обновлено: 12:55 21.07.2024)
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В России за сутки потушили 60 природных пожаров
В России за сутки потушили 60 природных пожаров - РИА Новости, 21.07.2024
В России за сутки потушили 60 природных пожаров
За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:43
2024-07-21T12:55
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. &quot;В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 35 074 гектара&quot;, — говорится в релизе.К полуночи 20 июля в Росии действовало 127 лесных пожаров на площади 352,9 тысячи гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 49 пожаров на территории 284,7 тысячи гектаров.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 60 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России потушили 60 природных пожаров на площади 35 гектаров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара
Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники пожарной службы МЧС России во время тушения природного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 60 природных пожаров на площади свыше 35 гектаров, сообщила Авиалесоохрана.
«

"В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 35 074 гектара", — говорится в релизе.

К полуночи 20 июля в Росии действовало 127 лесных пожаров на площади 352,9 тысячи гектаров. Их активно тушили. Наибольшая площадь охвачена огнем в Якутии — 49 пожаров на территории 284,7 тысячи гектаров.
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