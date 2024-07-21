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В Рязани потушили открытое горение макулатуры - РИА Новости, 21.07.2024
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22:33 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961093791.html
В Рязани потушили открытое горение макулатуры
В Рязани потушили открытое горение макулатуры - РИА Новости, 21.07.2024
В Рязани потушили открытое горение макулатуры
Открытое горение макулатуры ликвидировано в Рязани, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:33
2024-07-21T22:33
происшествия
рязань
рязанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение макулатуры ликвидировано в Рязани, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. В воскресенье ГУМЧС сообщило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, уточняло ведомство, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. Ведомство уточнило, что пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. "В 22.10 – ликвидация открытого горения", - отметило ГУ МЧС.
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рязань
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Прессованная бумага горит в Рязани
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС.
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происшествия, рязань, рязанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязань, Рязанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязани потушили открытое горение макулатуры

ГУ МЧС: в Рязани потушили открытое горение макулатуры

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Рязани, где горит прессованная бумага
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Рязани, где горит прессованная бумага - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Рязани, где горит прессованная бумага
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Открытое горение макулатуры ликвидировано в Рязани, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.
В воскресенье ГУМЧС сообщило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, уточняло ведомство, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области.
Ведомство уточнило, что пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.
"В 22.10 – ликвидация открытого горения", - отметило ГУ МЧС.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
В Ставропольском крае локализовали пожар на складе
Вчера, 18:50
 
ПроисшествияРязаньРязанский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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