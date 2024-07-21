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В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги
В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги - РИА Новости, 21.07.2024
В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги
Пожарные локализовали горение прессованной бумаги в Рязани, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:02
2024-07-21T20:02
2024-07-21T20:02
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ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали горение прессованной бумаги в Рязани, сообщило ГУМЧС по региону. В воскресенье ГУМЧС сообщило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, уточняло ведомство, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте пожара работают дознаватели ГУМЧС России по Рязанской области для определения причин его возникновения.
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Прессованная бумага горит в Рязани
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС.
2024-07-21T20:02
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происшествия, рязань, рязанский район, россия
Происшествия, Рязань, Рязанский район, Россия
В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги
ГУМЧС: в Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги