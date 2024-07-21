https://ria.ru/20240721/pozhar-1961079131.html

В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги

В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги - РИА Новости, 21.07.2024

В Рязани пожарные локализовали горение прессованной бумаги

Пожарные локализовали горение прессованной бумаги в Рязани, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:02

2024-07-21T20:02

2024-07-21T20:02

происшествия

рязань

рязанский район

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ТУЛА, 21 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали горение прессованной бумаги в Рязани, сообщило ГУМЧС по региону. В воскресенье ГУМЧС сообщило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Информации о пострадавших не поступало. По предварительной информации, уточняло ведомство, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "Пожар в Соколовке локализован. Проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте пожара работают дознаватели ГУМЧС России по Рязанской области для определения причин его возникновения.

https://ria.ru/20240721/pozhar-1961070180.html

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рязань

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Прессованная бумага горит в Рязани Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС. 2024-07-21T20:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, рязанский район, россия