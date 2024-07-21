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Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов" - РИА Новости, 21.07.2024
Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Рязани, где горит прессованная бумага, составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T19:00
2024-07-21T19:00
2024-07-21T19:48
происшествия
рязань
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Рязани, где горит прессованная бумага, составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. В воскресенье ведомство заявило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "По предварительной информации, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
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Прессованная бумага горит в Рязани
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС.
2024-07-21T19:00
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происшествия, рязань, рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанский район
Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов"
МЧС: в Рязани прессованная бумага горит на площади около тысячи "квадратов"