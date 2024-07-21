https://ria.ru/20240721/pozhar-1961070975.html

Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов" - РИА Новости, 21.07.2024

Площадь пожара в Рязани составила около тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Рязани, где горит прессованная бумага, составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:00

2024-07-21T19:00

2024-07-21T19:48

происшествия

рязань

рязанский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961071190_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_003b62b6f652c112409f7dd4327da6ae.jpg

РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Площадь пожара в Рязани, где горит прессованная бумага, составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщило ГУМЧС по региону. В воскресенье ведомство заявило, что в 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало. Как сообщал корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "По предварительной информации, горит макулатура на площади около 1 тысячи квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

рязань

рязанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прессованная бумага горит в Рязани Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС. 2024-07-21T19:00 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, рязанский район