https://ria.ru/20240721/pozhar-1961070180.html

В Ставропольском крае локализовали пожар на складе

В Ставропольском крае локализовали пожар на складе - РИА Новости, 21.07.2024

В Ставропольском крае локализовали пожар на складе

Пожар в складском помещении в Ставропольском крае локализован на площади в 550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:50

2024-07-21T18:50

2024-07-21T18:51

происшествия

ставропольский край

россия

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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожар в складском помещении в Ставропольском крае локализован на площади в 550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в поселке Первомайский Минераловодского округа произошло возгорание складского помещения на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники. "Пожар локализован на площади 550 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия