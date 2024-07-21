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В Ставропольском крае локализовали пожар на складе
В Ставропольском крае локализовали пожар на складе - РИА Новости, 21.07.2024
В Ставропольском крае локализовали пожар на складе
Пожар в складском помещении в Ставропольском крае локализован на площади в 550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:50
2024-07-21T18:50
2024-07-21T18:51
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожар в складском помещении в Ставропольском крае локализован на площади в 550 квадратных метров, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что в поселке Первомайский Минераловодского округа произошло возгорание складского помещения на площади 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники. "Пожар локализован на площади 550 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
В Ставропольском крае локализовали пожар на складе
МЧС РФ: в Ставропольском крае локализовали пожар на складе