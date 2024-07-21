https://ria.ru/20240721/pozhar-1961068096.html
В Рязани загорелась прессованная бумага
В Рязани загорелась прессованная бумага - РИА Новости, 21.07.2024
В Рязани загорелась прессованная бумага
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:39
2024-07-21T18:39
2024-07-21T19:48
происшествия
рязань
рязанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961077142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_366bdfdba4b5fe44891ee8daa7e691f2.jpg
РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. Как передаёт корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "В 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага, площадь пожара уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в тушении участвует 31 человек, 10 единиц техники. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html
https://ria.ru/20240721/pozhar-1960999555.html
рязань
рязанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961077142_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a198439be5a71b2f006dde72c0175794.jpg
Прессованная бумага горит в Рязани
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС.
2024-07-21T18:39
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанский район
В Рязани загорелась прессованная бумага
МЧС РФ: в Рязани загорелась прессованная бумага