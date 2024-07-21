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В Рязани загорелась прессованная бумага - РИА Новости, 21.07.2024
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18:39 21.07.2024 (обновлено: 19:48 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961068096.html
В Рязани загорелась прессованная бумага
В Рязани загорелась прессованная бумага - РИА Новости, 21.07.2024
В Рязани загорелась прессованная бумага
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:39
2024-07-21T19:48
происшествия
рязань
рязанский район
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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. Как передаёт корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "В 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага, площадь пожара уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в тушении участвует 31 человек, 10 единиц техники. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html
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рязань
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РИА Новости
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353
60
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Прессованная бумага горит в Рязани
Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС.
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происшествия, рязань, рязанский район
Происшествия, Рязань, Рязанский район
В Рязани загорелась прессованная бумага

МЧС РФ: в Рязани загорелась прессованная бумага

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области.
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"В 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага, площадь пожара уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в тушении участвует 31 человек, 10 единиц техники. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
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