https://ria.ru/20240721/pozhar-1961068096.html

В Рязани загорелась прессованная бумага

В Рязани загорелась прессованная бумага - РИА Новости, 21.07.2024

В Рязани загорелась прессованная бумага

Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:39

2024-07-21T18:39

2024-07-21T19:48

происшествия

рязань

рязанский район

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РЯЗАНЬ, 21 июл - РИА Новости. Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, пострадавших нет, сообщило журналистам ГУ МЧС по региону. Как передаёт корреспондент РИА Новости, столб дыма от пожара виден в соседнем с Рязанью Рязанском районе области. "В 17.16 поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. По предварительной информации, горит прессованная бумага, площадь пожара уточняется", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в тушении участвует 31 человек, 10 единиц техники. В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240721/gibel-1961061967.html

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рязань

рязанский район

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Прессованная бумага горит в Рязани Прессованная бумага горит в Рязани, площадь пожара уточняется, сообщает региональный главк МЧС. 2024-07-21T18:39 true PT0M10S

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происшествия, рязань, рязанский район