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В Ставропольском крае загорелся склад на площади 400 "квадратов"
В Ставропольском крае загорелся склад на площади 400 "квадратов" - РИА Новости, 21.07.2024
В Ставропольском крае загорелся склад на площади 400 "квадратов"
Пожар в складском помещении на площади в 400 квадратных метров произошел в ставропольском крае, огонь тушат 40 человек и 12 единиц техники, сообщило ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:00
2024-07-21T18:00
2024-07-21T18:00
происшествия
ставропольский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Пожар в складском помещении на площади в 400 квадратных метров произошел в ставропольском крае, огонь тушат 40 человек и 12 единиц техники, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В поселке Первомайский Минераловодского округа произошло возгорание складского помещения, на данную минуту площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Существует угроза распространения", - говорится в сообщении Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте работают 40 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставропольском крае загорелся склад на площади 400 "квадратов"
ГУ МЧС РФ: в Ставропольском крае загорелся склад на площади 400 "квадратов"