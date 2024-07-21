https://ria.ru/20240721/pozhar-1961024628.html

В Сочи загорелась хозяйственная постройка

В Сочи загорелась хозяйственная постройка - РИА Новости, 21.07.2024

В Сочи загорелась хозяйственная постройка

Хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров загорелась в Лазаревском районе Сочи в ночь на воскресенье, газовых баллонов и других взрывоопасных... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T12:27

2024-07-21T12:27

2024-07-21T12:33

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров загорелась в Лазаревском районе Сочи в ночь на воскресенье, газовых баллонов и других взрывоопасных предметов на месте происшествия не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях была опубликована информация о возгорании в кафе в районе Сочинского шоссе, в поселке Лазаревском. С началом тушения пожара якобы взорвался газовый баллон. Однако, как пояснили в региональном главке МЧС, пожар действительно произошел в районе Сочинского шоссе в ночь на воскресенье, но взрыва газа не было. "В 03.34 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание хозяйственной постройки на площади 150 м2. В 03.40 локализация пожара на площади 150 м2. В 04.04 ликвидация открытого горения. В 04.14 ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказали в краевом МЧС. На вопрос, находился ли на месте ЧП газовый баллон, который, предположительно, взорвался, спасатели ответили отрицательно. "Газовых баллонов и других взрывоопасных предметов не было. Причина пожара - короткое замыкание", - уточнили в ведомстве. К ликвидации возгорания привлекалось 13 спасателей, использовалось четыре единицы техники.

https://ria.ru/20240531/vzryv-1949721471.html

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955662200.html

сочи

россия

краснодарский край

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)