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В Сочи загорелась хозяйственная постройка - РИА Новости, 21.07.2024
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12:27 21.07.2024 (обновлено: 12:33 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961024628.html
В Сочи загорелась хозяйственная постройка
В Сочи загорелась хозяйственная постройка - РИА Новости, 21.07.2024
В Сочи загорелась хозяйственная постройка
Хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров загорелась в Лазаревском районе Сочи в ночь на воскресенье, газовых баллонов и других взрывоопасных... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:27
2024-07-21T12:33
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров загорелась в Лазаревском районе Сочи в ночь на воскресенье, газовых баллонов и других взрывоопасных предметов на месте происшествия не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях была опубликована информация о возгорании в кафе в районе Сочинского шоссе, в поселке Лазаревском. С началом тушения пожара якобы взорвался газовый баллон. Однако, как пояснили в региональном главке МЧС, пожар действительно произошел в районе Сочинского шоссе в ночь на воскресенье, но взрыва газа не было. "В 03.34 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание хозяйственной постройки на площади 150 м2. В 03.40 локализация пожара на площади 150 м2. В 04.04 ликвидация открытого горения. В 04.14 ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказали в краевом МЧС. На вопрос, находился ли на месте ЧП газовый баллон, который, предположительно, взорвался, спасатели ответили отрицательно. "Газовых баллонов и других взрывоопасных предметов не было. Причина пожара - короткое замыкание", - уточнили в ведомстве. К ликвидации возгорания привлекалось 13 спасателей, использовалось четыре единицы техники.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи загорелась хозяйственная постройка

В Сочи загорелась хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров

На месте пожара в Лазаревском районе Сочи. Кадр видео очевидца
На месте пожара в Лазаревском районе Сочи. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
На месте пожара в Лазаревском районе Сочи. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Хозяйственная постройка на площади 150 квадратных метров загорелась в Лазаревском районе Сочи в ночь на воскресенье, газовых баллонов и других взрывоопасных предметов на месте происшествия не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о возгорании в кафе в районе Сочинского шоссе, в поселке Лазаревском. С началом тушения пожара якобы взорвался газовый баллон.
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Однако, как пояснили в региональном главке МЧС, пожар действительно произошел в районе Сочинского шоссе в ночь на воскресенье, но взрыва газа не было.
«
"В 03.34 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание хозяйственной постройки на площади 150 м2. В 03.40 локализация пожара на площади 150 м2. В 04.04 ликвидация открытого горения. В 04.14 ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших нет", - сказали в краевом МЧС.
На вопрос, находился ли на месте ЧП газовый баллон, который, предположительно, взорвался, спасатели ответили отрицательно. "Газовых баллонов и других взрывоопасных предметов не было. Причина пожара - короткое замыкание", - уточнили в ведомстве.
К ликвидации возгорания привлекалось 13 спасателей, использовалось четыре единицы техники.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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