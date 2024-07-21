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В Саратове загорелась станция техобслуживания

В Саратове загорелась станция техобслуживания - РИА Новости, 21.07.2024

В Саратове загорелась станция техобслуживания

Станция техобслуживания горит в Саратове на 500 "квадратах", один человек пострадал, сообщает главк МЧС Саратовской области в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T02:50

2024-07-21T02:50

2024-07-21T02:50

происшествия

саратов

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Станция техобслуживания горит в Саратове на 500 "квадратах", один человек пострадал, сообщает главк МЧС Саратовской области в Telegram-канале. "В Саратове тушат пожар на станции техобслуживания. На улице Технической горит металлическое здание на 500 квадратных метрах. Пожар локализован. В результате пожара пострадал мужчина", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

саратов

саратовская область

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происшествия, саратов, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия