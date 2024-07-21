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Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы - РИА Новости, 21.07.2024
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Религия
 
17:27 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/polkovodtsy-1961059310.html
Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы
Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы - РИА Новости, 21.07.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы
Советские полководцы в период Великой Отечественной войны воспринимали свои победы как ниспосланные Богом, некоторые из них тайно посещали храмы, рассказал в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:27
2024-07-21T17:27
религия
тверь
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Советские полководцы в период Великой Отечественной войны воспринимали свои победы как ниспосланные Богом, некоторые из них тайно посещали храмы, рассказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сославшись на свидетельства близких к ним людей. "За всем за этим (победой в Великой Отечественной войне – ред.) стоит не только личный героизм воинов наших, не только талант полководцев. За этим стоит рука Божия – именно так в том числе и наши военачальники времен войны и воспринимали свои победы. А потому иногда, хоть и тайно – уж больно высокое положение занимали, – но приходили в храмы, ставили свечки и молились. Не буду сейчас называть эти имена, всем хорошо известные, но знаю об этих событиях из свидетельства близких к этим полководцам людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Спасо-Преображенском соборе Твери, который он освятил в воскресенье. Русская православная церковь (РПЦ) в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.
https://ria.ru/20240612/patriarkh-1952396079.html
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тверь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Тверь, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы

Патриарх Кирилл рассказал, что советские полководцы в ВОВ тайно посещали храмы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Советские полководцы в период Великой Отечественной войны воспринимали свои победы как ниспосланные Богом, некоторые из них тайно посещали храмы, рассказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сославшись на свидетельства близких к ним людей.
"За всем за этим (победой в Великой Отечественной войне – ред.) стоит не только личный героизм воинов наших, не только талант полководцев. За этим стоит рука Божия – именно так в том числе и наши военачальники времен войны и воспринимали свои победы. А потому иногда, хоть и тайно – уж больно высокое положение занимали, – но приходили в храмы, ставили свечки и молились. Не буду сейчас называть эти имена, всем хорошо известные, но знаю об этих событиях из свидетельства близких к этим полководцам людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Спасо-Преображенском соборе Твери, который он освятил в воскресенье.
Русская православная церковь (РПЦ) в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Патриарх Кирилл назвал патриотизм залогом процветания России
12 июня, 17:10
 
РелигияТверьРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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