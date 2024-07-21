https://ria.ru/20240721/polkovodtsy-1961059310.html

Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы

Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы - РИА Новости, 21.07.2024

Патриарх Кирилл рассказал, что полководцы в ВОВ тайно посещали храмы

Советские полководцы в период Великой Отечественной войны воспринимали свои победы как ниспосланные Богом, некоторые из них тайно посещали храмы, рассказал в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:27

2024-07-21T17:27

религия

тверь

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Советские полководцы в период Великой Отечественной войны воспринимали свои победы как ниспосланные Богом, некоторые из них тайно посещали храмы, рассказал в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сославшись на свидетельства близких к ним людей. "За всем за этим (победой в Великой Отечественной войне – ред.) стоит не только личный героизм воинов наших, не только талант полководцев. За этим стоит рука Божия – именно так в том числе и наши военачальники времен войны и воспринимали свои победы. А потому иногда, хоть и тайно – уж больно высокое положение занимали, – но приходили в храмы, ставили свечки и молились. Не буду сейчас называть эти имена, всем хорошо известные, но знаю об этих событиях из свидетельства близких к этим полководцам людей", – сказал патриарх в проповеди после литургии в Спасо-Преображенском соборе Твери, который он освятил в воскресенье. Русская православная церковь (РПЦ) в воскресенье отмечает день обретения Казанской иконы Божией Матери (1579), одного из самых известных и почитаемых образов в России.

https://ria.ru/20240612/patriarkh-1952396079.html

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тверь, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь