https://ria.ru/20240721/podpole-1961074756.html

Подполье рассказало о поджоге машин ВСУ в Николаеве

Подполье рассказало о поджоге машин ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 21.07.2024

Подполье рассказало о поджоге машин ВСУ в Николаеве

За прошедшую ночь жители Николаева сожгли четыре машины украинских военнослужащих и сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T19:29

2024-07-21T19:29

2024-07-21T19:30

специальная военная операция на украине

украина

николаев (украина)

октябрьский

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. За прошедшую ночь жители Николаева сожгли четыре машины украинских военнослужащих и сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы), сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Местные жители сообщают, что за прошедшую ночь в Николаеве и области сожгли четыре машины. Одну сожгли возле Площади Победы, другую - в Октябрьском, третья - на проспекте Ленина, и микроавтобус в Лесках", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это только подтвержденные случаи, скорее всего, поджогов больше. По его словам, николаевцы в ответ на мобилизацию на Украине уничтожают автомобили с военными номерами, не разбираясь принадлежат они ТЦК или военным. Лебедев также предоставил фото, на котором виден остов сгоревший машины. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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украина, николаев (украина), октябрьский, сергей лебедев, в мире