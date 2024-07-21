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Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 21.07.2024 (обновлено: 22:06 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/peskov-1961091401.html
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России - РИА Новости, 21.07.2024
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России
Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:04
2024-07-21T22:06
сша
россия
дмитрий песков
джо байден
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал он изданию Life. В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
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сша, россия, дмитрий песков, джо байден, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире, Специальная военная операция на Украине
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России

Песков: достижение целей СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал он изданию Life.
В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Вчера, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияДмитрий ПесковДжо БайденВ мире
 
 
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