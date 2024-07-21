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Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России - РИА Новости, 21.07.2024
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России
Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:04
2024-07-21T22:04
2024-07-21T22:06
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал он изданию Life. В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
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США, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден, В мире, Специальная военная операция на Украине
Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России
Песков: достижение целей СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ