https://ria.ru/20240721/peskov-1961091401.html

Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России

Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России - РИА Новости, 21.07.2024

Песков: цели СВО, а не результаты выборов в США в приоритете для России

Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T22:04

2024-07-21T22:04

2024-07-21T22:06

сша

россия

дмитрий песков

джо байден

в мире

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Достижение целей спецоперации, а не результаты выборов в США в приоритете для РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "В приоритете для нас — достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал он изданию Life. В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

https://ria.ru/20240721/peskov-1961090796.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дмитрий песков, джо байден, в мире