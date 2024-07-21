https://ria.ru/20240721/peskov-1961090796.html

Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024

Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США, многое может поменяться. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T21:58

2024-07-21T21:58

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США, многое может поменяться."До выборов ещё 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", - сказал он изданию Life.Ранее действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.

https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html

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