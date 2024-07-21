https://ria.ru/20240721/peskov-1961090796.html
Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки - РИА Новости, 21.07.2024
Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США, многое может поменяться. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T21:58
2024-07-21T21:58
2024-07-21T22:06
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал следить за тем, что дальше будет во время предвыборной кампании в США, многое может поменяться."До выборов ещё 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", - сказал он изданию Life.Ранее действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.
https://radiosputnik.ru/20240721/bayden-1961087701.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
Песков прокомментировал решение Байдена выйти из предвыборной гонки
Песков: до выборов в США ещё 4 месяца, нужно набраться внимания и следить