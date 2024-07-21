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Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.07.2024 (обновлено: 05:09 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным - РИА Новости, 21.07.2024
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным
Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:05
2024-07-21T05:09
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Министерство обороны РФ предоставило журналистам текстовую расшифровку радиоперехвата, из которой следует, что боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке. В перехваченных переговорах участвовали трое военнослужащих ВСУ. Сперва двое из них, предположительно, имеющие позывные "Абрикос" и "Бизон", обсуждают прилёт по одной из позиций. Затем "Абрикос" вызывает "Терена", который рассказывает, что видел, как "пошли две бабули". "Значит, слушай, "Терен". Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?" - приводятся в расшифровке слова боевика ВСУ, называющего себя "Абрикосом". "Терен" отвечает, что сообщение принял, отметив, что гражданские уже "прошли далеко". После этого "Абрикос" и "Бизон", вероятно, вновь обсуждают последствия прилёта.
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина
Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

Штурмовики выявили, как ВСУ обсуждают стрельбу по жителям Красногоровки в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоселок Красногоровка
Поселок Красногоровка - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поселок Красногоровка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР.
Министерство обороны РФ предоставило журналистам текстовую расшифровку радиоперехвата, из которой следует, что боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ
04:42
В перехваченных переговорах участвовали трое военнослужащих ВСУ. Сперва двое из них, предположительно, имеющие позывные "Абрикос" и "Бизон", обсуждают прилёт по одной из позиций. Затем "Абрикос" вызывает "Терена", который рассказывает, что видел, как "пошли две бабули".
"Значит, слушай, "Терен". Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?" - приводятся в расшифровке слова боевика ВСУ, называющего себя "Абрикосом".
"Терен" отвечает, что сообщение принял, отметив, что гражданские уже "прошли далеко". После этого "Абрикос" и "Бизон", вероятно, вновь обсуждают последствия прилёта.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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