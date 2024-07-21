https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным - РИА Новости, 21.07.2024

Военные перехватили переговоры боевиков ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:05

2024-07-21T05:05

2024-07-21T05:09

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Министерство обороны РФ предоставило журналистам текстовую расшифровку радиоперехвата, из которой следует, что боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке. В перехваченных переговорах участвовали трое военнослужащих ВСУ. Сперва двое из них, предположительно, имеющие позывные "Абрикос" и "Бизон", обсуждают прилёт по одной из позиций. Затем "Абрикос" вызывает "Терена", который рассказывает, что видел, как "пошли две бабули". "Значит, слушай, "Терен". Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?" - приводятся в расшифровке слова боевика ВСУ, называющего себя "Абрикосом". "Терен" отвечает, что сообщение принял, отметив, что гражданские уже "прошли далеко". После этого "Абрикос" и "Бизон", вероятно, вновь обсуждают последствия прилёта.

https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

https://ria.ru/20240720/syrskiy-1960964954.html

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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина