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Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 21.07.2024 (обновлено: 04:56 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ
Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:42
2024-07-21T04:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN."В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины", — говорится в статье.Как отметила аналитик Орыся Луцевич, сложная ситуация вынуждает Владимира Зеленского намекать на мирные переговоры с Москвой.&quot;Это одновременно и сигнал России, и сигнал глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров&quot;, — привел ее слова CNN.Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960873009.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ

CNN: Зеленский намекнул на переговоры с Россией из-за тяжелого положения Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве.. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN.
"В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины", — говорится в статье.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В МИД России рассказали, когда состоятся переговоры с Украиной
10 июля, 18:20
Как отметила аналитик Орыся Луцевич, сложная ситуация вынуждает Владимира Зеленского намекать на мирные переговоры с Москвой.
«

"Это одновременно и сигнал России, и сигнал глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров", — привел ее слова CNN.

Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине.
Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
На Западе расшифровали "разрушительный" сигнал Зеленскому от союзника
Вчера, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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