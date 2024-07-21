https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ

Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ - РИА Новости, 21.07.2024

Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ

Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:42

2024-07-21T04:42

2024-07-21T04:56

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN."В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины", — говорится в статье.Как отметила аналитик Орыся Луцевич, сложная ситуация вынуждает Владимира Зеленского намекать на мирные переговоры с Москвой."Это одновременно и сигнал России, и сигнал глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров", — привел ее слова CNN.Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине. Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960873009.html

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