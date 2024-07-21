https://ria.ru/20240721/ozon--1961040938.html
Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге
Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге - РИА Новости, 21.07.2024
Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге
Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге - оплата соответствует объему доставленных товаров, а недовольство по срокам высказали... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:48
2024-07-21T14:48
2024-07-21T14:48
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге - оплата соответствует объему доставленных товаров, а недовольство по срокам высказали менее одной пятой партнеров компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Ранее местные СМИ сообщили о том, что курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге из-за плохого отношения руководства. Уточнялось, что в акции приняли участие около 70 человек, то есть почти все водители. Говорилось, что водители жалуются на позднюю выдачу товара, затягивающуюся до полуночи или позднее работу, а также на задержку оплаты за дополнительную работу. "Действительно, часть курьеров области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов.… При этом информация о том, что компания задерживает платежи, не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет", - заявили в Ozon. Там также назвали не верными и сообщения о том, что на смены не вышли все курьеры региона. "С обращением обратились менее одной пятой партнеров компании", - подчеркнули там. При этом, по словам компании, маркетплейс разберет запрос от части партнеров по доставке, проведет с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения.
https://ria.ru/20240607/fas-1951317270.html
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екатеринбург, ozon, общество
Екатеринбург, Ozon, Общество
Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге
Маркетплейс Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров Екатеринбурга
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ozon опроверг данные о задержке платежей для курьеров в Екатеринбурге - оплата соответствует объему доставленных товаров, а недовольство по срокам высказали менее одной пятой партнеров компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Ранее местные СМИ сообщили о том, что курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге из-за плохого отношения руководства. Уточнялось, что в акции приняли участие около 70 человек, то есть почти все водители. Говорилось, что водители жалуются на позднюю выдачу товара, затягивающуюся до полуночи или позднее работу, а также на задержку оплаты за дополнительную работу.
"Действительно, часть курьеров области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов.… При этом информация о том, что компания задерживает платежи, не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет", - заявили в Ozon.
Там также назвали не верными и сообщения о том, что на смены не вышли все курьеры региона. "С обращением обратились менее одной пятой партнеров компании", - подчеркнули там.
При этом, по словам компании, маркетплейс разберет запрос от части партнеров по доставке, проведет с ними встречу с привлечением руководства логистики, чтобы обсудить возможные улучшения.