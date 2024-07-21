Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос - РИА Новости, 21.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/opros-1961059015.html
Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос
Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос - РИА Новости, 21.07.2024
Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос
Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года на фоне совершенного на него покушения, РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:25
2024-07-21T17:25
сша
дональд трамп
джо байден
покушение на дональда трампа
в мире
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959533373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a8318bc7b5c0922d5394e1d25fbecc0.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года на фоне совершенного на него покушения, теперь он составляет 40%, следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos. По данным опроса, после покушения на Трампа его рейтинг одобрения вырос до 40%, что, как сообщает телеканал, является максимумом с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% американцев. Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена ниже текущего рейтинга Трампа на 8 процентных пунктов и составляет 32%. Из результатов опроса следует, что к деятельности Байдена неодобрительно относятся 55% жителей США, в то время как деятельность Трампа не одобряют 51% американцев. "Рейтинг одобрения Трампа вырос до 40% на фоне событий прошлой недели (покушения - ред.)", - отмечает телеканал. Также опрос телеканала и Ipsos показывает, что 60% сторонников демократической партии желают, чтобы Байден "вышел из президентской гонки". При этом количество республиканцев, которые желают продолжения его предвыборной кампании, больше, чем демократов, на 5 процентных пунктов (44% против 39%). Согласно опросу, 38% жителей США считают, что Трамп справится с задачей "объединения" США лучше, чем Байден, в то время как 31% американцев высказывают мнение, что с этой задачей лучше справится нынешний президент Штатов. Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем приняли участие 1141 гражданин США. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
https://ria.ru/20240713/bayden-1959347852.html
https://ria.ru/20240715/bayden-1959674552.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959533373_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ce0bebe77aa8b801a70d69b72f3f050d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, джо байден, покушение на дональда трампа, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Покушение на Дональда Трампа, В мире, Выборы президента США — 2024
Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос

ABC: рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре года после покушения

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года на фоне совершенного на него покушения, теперь он составляет 40%, следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos.
По данным опроса, после покушения на Трампа его рейтинг одобрения вырос до 40%, что, как сообщает телеканал, является максимумом с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% американцев. Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена ниже текущего рейтинга Трампа на 8 процентных пунктов и составляет 32%. Из результатов опроса следует, что к деятельности Байдена неодобрительно относятся 55% жителей США, в то время как деятельность Трампа не одобряют 51% американцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Добить Байдена — Трамп выбрал себе напарника
13 июля, 08:00
«
"Рейтинг одобрения Трампа вырос до 40% на фоне событий прошлой недели (покушения - ред.)", - отмечает телеканал.
Также опрос телеканала и Ipsos показывает, что 60% сторонников демократической партии желают, чтобы Байден "вышел из президентской гонки". При этом количество республиканцев, которые желают продолжения его предвыборной кампании, больше, чем демократов, на 5 процентных пунктов (44% против 39%). Согласно опросу, 38% жителей США считают, что Трамп справится с задачей "объединения" США лучше, чем Байден, в то время как 31% американцев высказывают мнение, что с этой задачей лучше справится нынешний президент Штатов.
Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем приняли участие 1141 гражданин США. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Байден заявил, что политическим страстям в США пора утихнуть
15 июля, 03:24
 
СШАДональд ТрампДжо БайденПокушение на Дональда ТрампаВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала