Рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре год, показал опрос
ABC: рейтинг одобрения Трампа достиг максимума за четыре года после покушения
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рейтинг одобрения кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа достиг максимума за последние четыре года на фоне совершенного на него покушения, теперь он составляет 40%, следует из результатов опроса, проведенного совместно телеканалом ABC и компанией Ipsos.
По данным опроса, после покушения на Трампа его рейтинг одобрения вырос до 40%, что, как сообщает телеканал, является максимумом с августа 2020 года, когда его деятельность одобряли 42% американцев. Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена ниже текущего рейтинга Трампа на 8 процентных пунктов и составляет 32%. Из результатов опроса следует, что к деятельности Байдена неодобрительно относятся 55% жителей США, в то время как деятельность Трампа не одобряют 51% американцев.
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"Рейтинг одобрения Трампа вырос до 40% на фоне событий прошлой недели (покушения - ред.)", - отмечает телеканал.
Также опрос телеканала и Ipsos показывает, что 60% сторонников демократической партии желают, чтобы Байден "вышел из президентской гонки". При этом количество республиканцев, которые желают продолжения его предвыборной кампании, больше, чем демократов, на 5 процентных пунктов (44% против 39%). Согласно опросу, 38% жителей США считают, что Трамп справится с задачей "объединения" США лучше, чем Байден, в то время как 31% американцев высказывают мнение, что с этой задачей лучше справится нынешний президент Штатов.
Опрос проводился с 19 по 20 июля онлайн, в нем приняли участие 1141 гражданин США. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.