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В Севастополе объявили ракетную баллистическую угрозу
В Севастополе объявили ракетную баллистическую угрозу - РИА Новости, 21.07.2024
В Севастополе объявили ракетную баллистическую угрозу
Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - объявлен в Севастополе второй раз за день, сообщил в своем... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:47
2024-07-21T20:47
2024-07-21T21:25
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Сигнал "Баллистика" - предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета - объявлен в Севастополе второй раз за день, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!" - написал губернатор в своем Telegram-канале в 20.41 мск. Уже в 20.45 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал - об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили ракетную баллистическую угрозу
Сигнал "Баллистика" объявлен второй раз за день в Севастополе