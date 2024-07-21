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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T04:33
2024-07-21T04:33
2024-07-21T04:33
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Гладков сообщил о ракетной опасности в 4.15 мск, тревога продлилась около 10 минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность