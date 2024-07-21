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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.07.2024

В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T04:33

2024-07-21T04:33

2024-07-21T04:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино, а также в Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Гладков сообщил о ракетной опасности в 4.15 мск, тревога продлилась около 10 минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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