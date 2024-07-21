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В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения - РИА Новости, 21.07.2024
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05:33 21.07.2024 (обновлено: 05:39 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html
В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения
В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения - РИА Новости, 21.07.2024
В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения
Якутянин, тушивший в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь, его эвакуировали в районную РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T05:33
2024-07-21T05:39
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Якутянин, тушивший в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь, его эвакуировали в районную больницу сильно ослабленным, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы спасения. Как отметили в пресс-службе, больше недели поисками пропавшего 37-летнего уроженца села Петропавловск в якутской тайге занимались четыре спасателя и местные жители. "В субботу он вернулся в лагерь самостоятельно. Он заблудился. Был все эти дни без еды, воду пил природную, из луж и ям. Вчера сильно ослабленного огнеборца на вертолете эвакуировали в центральную районную больницу. Там связь плохая, подробная информация будет позже", - рассказала руководитель пресс-службы Лана Ильина. Ранее сообщалось о том, что 12 июля начались поиски пропавшего огнеборца в Усть-Майском районе Якутии. Мужчина исчез 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи и не давал о себе знать.
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россия
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения

Огнеборец на десятый день после исчезновения в тайге Якутии вернулся в лагерь

© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramСпасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии
Спасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : Служба спасения Якутии/Telegram
Спасательная операция по поиску пропавшего во время тушения лесного пожара огнеборца у села Белькачи в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Якутянин, тушивший в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь, его эвакуировали в районную больницу сильно ослабленным, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы спасения.
Как отметили в пресс-службе, больше недели поисками пропавшего 37-летнего уроженца села Петропавловск в якутской тайге занимались четыре спасателя и местные жители.
"В субботу он вернулся в лагерь самостоятельно. Он заблудился. Был все эти дни без еды, воду пил природную, из луж и ям. Вчера сильно ослабленного огнеборца на вертолете эвакуировали в центральную районную больницу. Там связь плохая, подробная информация будет позже", - рассказала руководитель пресс-службы Лана Ильина.
Ранее сообщалось о том, что 12 июля начались поиски пропавшего огнеборца в Усть-Майском районе Якутии. Мужчина исчез 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи и не давал о себе знать.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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