https://ria.ru/20240721/ogneborets-1960993594.html

В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения

В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения - РИА Новости, 21.07.2024

В Якутии огнеборец вернулся в лагерь на десятый день после исчезновения

Якутянин, тушивший в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь, его эвакуировали в районную РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T05:33

2024-07-21T05:33

2024-07-21T05:39

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 21 июл - РИА Новости. Якутянин, тушивший в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь, его эвакуировали в районную больницу сильно ослабленным, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Службы спасения. Как отметили в пресс-службе, больше недели поисками пропавшего 37-летнего уроженца села Петропавловск в якутской тайге занимались четыре спасателя и местные жители. "В субботу он вернулся в лагерь самостоятельно. Он заблудился. Был все эти дни без еды, воду пил природную, из луж и ям. Вчера сильно ослабленного огнеборца на вертолете эвакуировали в центральную районную больницу. Там связь плохая, подробная информация будет позже", - рассказала руководитель пресс-службы Лана Ильина. Ранее сообщалось о том, что 12 июля начались поиски пропавшего огнеборца в Усть-Майском районе Якутии. Мужчина исчез 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи и не давал о себе знать.

https://ria.ru/20240721/vertolet-1960991209.html

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, республика саха (якутия)