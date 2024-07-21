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Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий - РИА Новости, 21.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ofset-1961019806.html
Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий - РИА Новости, 21.07.2024
Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
Правительства Москвы и Владимирской области заключили долгосрочный межрегиональный контракт, в рамках которого будет создано высокотехнологичное производство... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T12:13
2024-07-21T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительства Москвы и Владимирской области заключили долгосрочный межрегиональный контракт, в рамках которого будет создано высокотехнологичное производство стабилизирующей добавки для асфальтобетона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он уточнил, что офсетные контракты являются одной из ключевых мер поддержки промышленности, которую Москва реализует по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина. Данная практика распространяется на другие регионы России."По условиям офсета в течение 2 лет на территории Владимирской области будет создано производство стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий, а столица и регион гарантируют закупку около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение десяти лет", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что стабилизирующая добавка является необходимым компонентом для изготовления смеси. Потом ее применяют при ремонте и возведении дорог. Эта смесь повышает прочность и долговечность покрытия."Для Москвы это второй межрегиональный офсетный контракт в сфере дорожного строительства. Первый в России межсубъектный офсет город заключил в начале 2024 года. По его условиям инвестор в течение 3 лет наладит на территории Республики Карелии производство щебня, который используется для ремонта столичных дорог. Город при этом гарантирует закупку около 13,7 млн тонн продукции в течение десяти лет", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с 2017 года власти города заключили 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов

Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

© Фото : пресс-служба ДИППМосква заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва заключила офсет на поставку компонентов для асфальтовых покрытий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правительства Москвы и Владимирской области заключили долгосрочный межрегиональный контракт, в рамках которого будет создано высокотехнологичное производство стабилизирующей добавки для асфальтобетона, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что офсетные контракты являются одной из ключевых мер поддержки промышленности, которую Москва реализует по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина. Данная практика распространяется на другие регионы России.
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"По условиям офсета в течение 2 лет на территории Владимирской области будет создано производство стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий, а столица и регион гарантируют закупку около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение десяти лет", — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
Отмечается, что стабилизирующая добавка является необходимым компонентом для изготовления смеси. Потом ее применяют при ремонте и возведении дорог. Эта смесь повышает прочность и долговечность покрытия.
«
"Для Москвы это второй межрегиональный офсетный контракт в сфере дорожного строительства. Первый в России межсубъектный офсет город заключил в начале 2024 года. По его условиям инвестор в течение 3 лет наладит на территории Республики Карелии производство щебня, который используется для ремонта столичных дорог. Город при этом гарантирует закупку около 13,7 млн тонн продукции в течение десяти лет", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с 2017 года власти города заключили 22 офсетных контракта на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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