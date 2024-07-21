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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из РСЗО

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из РСЗО - РИА Новости, 21.07.2024

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР из РСЗО

Украинские войска в 20.00 выпустили десять ракет из РСЗО по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:42

2024-07-21T20:42

2024-07-21T20:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили десять ракет из РСЗО по населенному пункту Пантелеймоновка в ДНР, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.00 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия