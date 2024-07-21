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При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель

При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель - РИА Новости, 21.07.2024

При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель

Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T20:16

2024-07-21T20:16

2024-07-21T20:32

происшествия

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

шебекино

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под атаками дронов ВСУ находится Шебекинский городской округ. На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти", - говорится в сообщении.Уточняется, что от взрыва автомобиль слетел с дороги, вследствие чего загорелась и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. На месте тушения пожарным помогали бойцы, которые за время работы ПСЧ успешно подавили с помощью РЭБ четыре дрона.Кроме того, в селе Красное в результате атак дронов разрушены два частных дома. В поселке Ленинский после атаки еще одного дрона разрушен один дом. В данных домах никто не проживает.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино