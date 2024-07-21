При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель
Гладков: при атаке дрона на Белгородскую область серьезно пострадал водитель
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под атаками дронов ВСУ находится Шебекинский городской округ. На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
Уточняется, что от взрыва автомобиль слетел с дороги, вследствие чего загорелась и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. На месте тушения пожарным помогали бойцы, которые за время работы ПСЧ успешно подавили с помощью РЭБ четыре дрона.
Кроме того, в селе Красное в результате атак дронов разрушены два частных дома. В поселке Ленинский после атаки еще одного дрона разрушен один дом. В данных домах никто не проживает.