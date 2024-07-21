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При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 21.07.2024 (обновлено: 20:32 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961080407.html
При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель
При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель - РИА Новости, 21.07.2024
При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель
Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T20:16
2024-07-21T20:32
происшествия
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекино
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под атаками дронов ВСУ находится Шебекинский городской округ. На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти", - говорится в сообщении.Уточняется, что от взрыва автомобиль слетел с дороги, вследствие чего загорелась и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. На месте тушения пожарным помогали бойцы, которые за время работы ПСЧ успешно подавили с помощью РЭБ четыре дрона.Кроме того, в селе Красное в результате атак дронов разрушены два частных дома. В поселке Ленинский после атаки еще одного дрона разрушен один дом. В данных домах никто не проживает.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
белгородская область
шебекино
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекино
Происшествия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекино
При атаке дрона на автомобиль под Шебекино серьезно пострадал водитель

Гладков: при атаке дрона на Белгородскую область серьезно пострадал водитель

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Водитель получил серьезные ранения при атаке дрона на автодороге в Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под атаками дронов ВСУ находится Шебекинский городской округ. На участке автодороги Шебекино — Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Водитель получил серьезные ранения — мужчину с ожогами более 50% тела, переломом руки и осколочными ранениями лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Надеемся и верим, что врачи смогут его спасти", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
На участке автодороги Шебекино - Волоконовка дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль
Уточняется, что от взрыва автомобиль слетел с дороги, вследствие чего загорелась и сухая трава. Пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. На месте тушения пожарным помогали бойцы, которые за время работы ПСЧ успешно подавили с помощью РЭБ четыре дрона.
Кроме того, в селе Красное в результате атак дронов разрушены два частных дома. В поселке Ленинский после атаки еще одного дрона разрушен один дом. В данных домах никто не проживает.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныШебекино
 
 
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