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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961069515.html
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:46
2024-07-21T18:46
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинский район
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя поселка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Украинские войска неоднократно обстреливали Горловку в воскресенье, сообщалось о нескольких погибших и пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
горловка
дзержинский район
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горловка, дзержинский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Дзержинский район, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя поселка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Украинские войска неоднократно обстреливали Горловку в воскресенье, сообщалось о нескольких погибших и пострадавших.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДзержинский районДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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