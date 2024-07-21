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При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T18:46
2024-07-21T18:46
2024-07-21T18:46
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинский район
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя поселка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Украинские войска неоднократно обстреливали Горловку в воскресенье, сообщалось о нескольких погибших и пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, дзержинский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Дзержинский район, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя