https://ria.ru/20240721/obstrel-1961069515.html

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T18:46

2024-07-21T18:46

2024-07-21T18:46

специальная военная операция на украине

горловка

дзержинский район

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя поселка Новгородское (Дзержинский район городского округа Горловка)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Украинские войска неоднократно обстреливали Горловку в воскресенье, сообщалось о нескольких погибших и пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

горловка

дзержинский район

донецк

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горловка, дзержинский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия