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При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы
Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:14
2024-07-21T17:14
2024-07-21T17:31
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 08.30: МБОУ "Школа № 10 города Горловка" по улице Шашурина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Также сообщается о повреждении многоквартирных жилых домов по той же улице и газопровода. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
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Последствия удара ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки в ДНР, в результате погибли двое мирных жителей, еще один ранен, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
2024-07-21T17:14
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При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы
СЦКК ДНР: при украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы