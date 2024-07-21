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При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы

При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы - РИА Новости, 21.07.2024

При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы

Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T17:14

2024-07-21T17:14

2024-07-21T17:31

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 08.30: МБОУ "Школа № 10 города Горловка" по улице Шашурина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Также сообщается о повреждении многоквартирных жилых домов по той же улице и газопровода. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

горловка

донецкая народная республика

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Последствия удара ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки в ДНР, в результате погибли двое мирных жителей, еще один ранен, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. 2024-07-21T17:14 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, стирол