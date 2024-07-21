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При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 21.07.2024 (обновлено: 17:31 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obstrel-1961057638.html
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы
Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T17:14
2024-07-21T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 08.30: МБОУ "Школа № 10 города Горловка" по улице Шашурина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Также сообщается о повреждении многоквартирных жилых домов по той же улице и газопровода. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
горловка
донецкая народная республика
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Последствия удара ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки в ДНР, в результате погибли двое мирных жителей, еще один ранен, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол
При украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы

СЦКК ДНР: при украинском обстреле Горловки получило повреждения здание школы

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Горловка (Никитовский район): обстрел в 08.30: МБОУ "Школа № 10 города Горловка" по улице Шашурина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Также сообщается о повреждении многоквартирных жилых домов по той же улице и газопровода.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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