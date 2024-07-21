https://ria.ru/20240721/obstrel-1961054391.html

При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя

При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024

При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей стали жертвами артиллерийского удара, нанесенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T16:45

2024-07-21T16:45

2024-07-21T19:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/15/1961060018_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_186cfbd48709569f1e6f7a7b217deee8.jpg

ГОРЛОВКА (ДНР), 21 июл — РИА Новости. Двое мирных жителей стали жертвами артиллерийского удара, нанесенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает корреспондент РИА Новости с места события. По его информации, судя по воронке, артиллерийский снаряд попал по краю дороги. В момент взрыва там проезжал гражданский автомобиль. Характерные следы на асфальте свидетельствуют, что машина перевернулась и несколько десятков метров проскользила на кузове.Водитель и пассажир получили множество осколочных ранений, взрывной волной их выбросило из авто. Оба умерли на месте. Кроме того, по словам представителей экстренных служб, еще один мирный житель получил ранения. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, РИА Новости рассказали, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров. "Первый прилет был на автодроме. И второй уже, получается, в машину. И потом машина горела. Как говорят, двое убитых. Это оживленная дорога, здесь много машин ездит, автобусов", — рассказала очевидец происшествия Юлия. Она добавила, что этот район часто подвергается не только артиллерийским обстрелам, но и атакам различных беспилотников. По информации представительства ДНР в СЦКК, за сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц различных боеприпасов. Трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обстрелы повредили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки в ДНР, в результате погибли двое мирных жителей, еще один ранен, сообщает корреспондент РИА Новости с места события. 2024-07-21T16:45 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия