https://ria.ru/20240721/obstrel-1961054391.html
При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя
При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя
Двое мирных жителей стали жертвами артиллерийского удара, нанесенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T16:45
2024-07-21T16:45
2024-07-21T19:47
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горловка
донецк
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вооруженные силы украины
сцкк
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ГОРЛОВКА (ДНР), 21 июл — РИА Новости. Двое мирных жителей стали жертвами артиллерийского удара, нанесенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает корреспондент РИА Новости с места события. По его информации, судя по воронке, артиллерийский снаряд попал по краю дороги. В момент взрыва там проезжал гражданский автомобиль. Характерные следы на асфальте свидетельствуют, что машина перевернулась и несколько десятков метров проскользила на кузове.Водитель и пассажир получили множество осколочных ранений, взрывной волной их выбросило из авто. Оба умерли на месте. Кроме того, по словам представителей экстренных служб, еще один мирный житель получил ранения. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, РИА Новости рассказали, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров. "Первый прилет был на автодроме. И второй уже, получается, в машину. И потом машина горела. Как говорят, двое убитых. Это оживленная дорога, здесь много машин ездит, автобусов", — рассказала очевидец происшествия Юлия. Она добавила, что этот район часто подвергается не только артиллерийским обстрелам, но и атакам различных беспилотников. По информации представительства ДНР в СЦКК, за сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц различных боеприпасов. Трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обстрелы повредили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240703/souchastniki-1956993317.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Последствия удара ВСУ по Никитовскому району Горловки в ДНР
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки в ДНР, в результате погибли двое мирных жителей, еще один ранен, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
2024-07-21T16:45
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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки погибли два мирных жителя
СЦКК ДНР: ВСУ атаковали авто в Горловке, двое мирных жителей погибли
ГОРЛОВКА (ДНР), 21 июл — РИА Новости. Двое мирных жителей стали жертвами артиллерийского удара, нанесенного ВСУ по Никитовскому району Горловки, передает корреспондент РИА Новости с места события.
По его информации, судя по воронке, артиллерийский снаряд попал по краю дороги. В момент взрыва там проезжал гражданский автомобиль. Характерные следы на асфальте свидетельствуют, что машина перевернулась и несколько десятков метров проскользила на кузове.
Водитель и пассажир получили множество осколочных ранений, взрывной волной их выбросило из авто. Оба умерли на месте. Кроме того, по словам представителей экстренных служб, еще один мирный житель получил ранения.
В представительстве ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
, РИА Новости рассказали, что, судя по характерным фрагментам и осколкам, ВСУ применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров.
"Первый прилет был на автодроме. И второй уже, получается, в машину. И потом машина горела. Как говорят, двое убитых. Это оживленная дорога, здесь много машин ездит, автобусов", — рассказала очевидец происшествия Юлия.
Она добавила, что этот район часто подвергается не только артиллерийским обстрелам, но и атакам различных беспилотников.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
По информации представительства ДНР в СЦКК
, за сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц различных боеприпасов. Трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, обстрелы повредили два жилых дома и еще два объекта гражданской инфраструктуры.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО
. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США
и их союзники поставили Киеву
большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса
. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.