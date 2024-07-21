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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 21.07.2024
При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:15
2024-07-21T14:15
2024-07-21T14:15
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - говорится в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в результате обстрела ВСУ в Никитском районе Горловки было зафиксировано возгорание многоквартирного жилого дома по улице Шашурина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадала мирная жительница