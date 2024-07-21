https://ria.ru/20240721/obstrel-1961036321.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 21.07.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:09

2024-07-21T14:09

2024-07-21T15:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Белгородском районе в районе поселка Октябрьский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. На попутном транспорте пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Водитель другой машины также пострадал от удара БПЛА на участке автодороги Щетиновка — Бессоновка, его госпитализировали, добавил глава региона.По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили над областью три украинских беспилотника самолетного типа. Еще два аппарата перехватили в районе 10:20 и 11:00 мск.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Чаще всего под ударом оказывается Белгородская область. Силы противовоздушной обороны успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины