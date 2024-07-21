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Мирная жительница погибла при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Мирная жительница погибла при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР - РИА Новости, 21.07.2024
Мирная жительница погибла при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в поселке Верхнеторецкое в ДНР, погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T11:02
2024-07-21T11:02
2024-07-21T12:57
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет в поселке Верхнеторецкое в ДНР, погибла женщина, мужчина получил ранения, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Октябрьской погибла женщина 1971 года рождения, ранен мужчина 1967 года рождения", — говорится в публикации. Кроме того, при ударе ВСУ по автостанции "Трудовская" в Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1964 года рождения. А в Никитовском районе Горловки из-за обстрела загорелся многоквартирный жилой дом на улице Шашурина. Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240721/spasenie-1960992648.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
Мирная жительница погибла при сбросе взрывоопасного предмета в ДНР
Представительство ДНР: при обстреле Верхнеторецкого погибла женщина