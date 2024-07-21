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"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта - РИА Новости, 21.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.07.2024 (обновлено: 11:16 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта
"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта - РИА Новости, 21.07.2024
"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта
Летняя кампания в зоне СВО идет полным ходом. Российские войска наступают, занимая населенные пункты и улучшая тактическое положение по переднему краю. ВСУ — в... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:00
2024-07-21T11:16
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
нью-йорк (город)
алексей леонков
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне СВО идет полным ходом. Российские войска наступают, занимая населенные пункты и улучшая тактическое положение по переднему краю. ВСУ — в глухой обороне, лишь изредка огрызаются контратаками. Хотя значительных прорывов пока нет, в целом оперативная обстановка складывается благоприятно для нашей армии. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Уголовники — в бойНа Харьковском направлении противник наиболее активен — пытается выдавить российские войска из приграничной зоны. Основные бои идут под Глубоким неподалеку от Липцев и в Волчанске — непосредственно в городе и окрестностях. ВСУ контратакуют, но, попадая под массированные удары артиллерии и дронов, отступают на исходные позиции. А в пунктах временной дислокации их накрывают планирующие авиабомбы калибра до трех тысяч килограммов.Чтобы купировать угрозу для Харькова, Киев стянул сюда наиболее боеспособные и мотивированные соединения: 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригады морской пехоты, 47-ю "Магура", 71-ю егерскую, а также подразделения охраны Генштаба. Но судя по всему, резервы заканчиваются. Противник начал активно использовать в штурмах спецконтингент — уголовников, подписавших контракт с министерством обороны. Командование их не жалеет и бросает на самые опасные участки. Многие сдаются в плен.Один из таких рассказал следователям, что им обещали дать три дня на разграбление Белгорода, куда ВСУ собирались отправиться после Волчанска. Разрешили насиловать и убивать, не обращая внимания на украинские законы."Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То есть те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается. Срок обучения этих бойцов резко сократился. Раньше был месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым вообще дают три дня. Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же. Только когда мы наступаем, подходим к позиции, появляется шанс".Не сумев потеснить русскую армию, противник привычно обстреливает города. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что всего в Белгородской области погибли уже более 200 мирных жителей, 1100 получили ранения различной степени тяжести.Бои под Нью-ЙоркомГорячим остается и Донецкое направление — сразу на нескольких участках. В пятницу Минобороны сообщило об освобождении села Юрьевка на окраинах Нью-Йорка (Новгородское). Уличные бои идут в южной части самого города, и теперь серьезно упростится снабжение и ротация штурмовых частей. А взятие Нью-Йорка, помимо очевидного для информационной войны значения, позволит выйти с юга на Торецк (Дзержинск). К этому городу подступают и с востока, со стороны Шумов, Пивничного и Зализного.На бахмутском участке бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полностью очистили микрорайон "Канал" в восточной части Часова Яра и постепенно продвигаются на запад. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг главной линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.Севернее Марьинки подразделения группировки "Юг" теснят противника в Красногоровке. Вэсэушники ожесточенно сопротивляются, цепляются за каждый дом, однако вынуждены отступать к окраинам. Одновременно российские военные пробиваются со стороны Георгиевки к Максимильяновке, чтобы выйти на Курахово — укрепрайон ВСУ на линии Покровск — Селидово — Курахово. Это отодвинет фронт от западных окраин Донецка на расстояние, недоступное большей части украинской ствольной артиллерии (но не РСЗО).Южнее продолжаются попытки выбить ВСУ из Константиновки на трассе Марьинка — Угледар. Этот город неоднократно и без особых результатов штурмовали с юга. Константиновка позволит атаковать с северо-востока. Западнее, на Времьевском выступе (граница ДНР и Запорожья), российские войска освободили село Урожайное, занятое противником в ходе прошлогоднего летне-осеннего контрнаступа.Русская армия медленно, но верно возвращает территории, которые удалось тогда захватить вэсэушникам. На очереди — Старомайорское, Макаровка, Благодатное, Нескучное. Этот плацдарм Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях необходимо срезать, чтобы не ловить потом ВСУ где-нибудь под Волновахой.Медийный плацдармВ Запорожской области фронт уже несколько месяцев статичен. Противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупным войсковым формированиям: равнина, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок противника, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.На Херсонском направлении — все те же бои за острова на Днепре, однако противник прекратил попытки высадиться на левый берег — после отступления из Крынок. Национальная полиция Украины на днях сообщила, что с октября 2023-го по конец июня 2024-го на этом участке фронта пропали без вести 788 военнослужащих. За этот же период вывезли 262 тела погибших здесь вэсэушников.Эти данные — очень оптимистичные для Киева. Скорее всего, пропавшие без вести утонули в Днепре — лодки с десантом российские дроноводы били регулярно. Видео объективного контроля попаданий в Сети — десятки, если не сотни. Так что обнародованные цифры можно смело умножать минимум на два. С ранеными и контуженными и того больше. Таковы цена медийного плацдарма Зеленского на левом берегу Днепра.
https://realty.ria.ru/20240719/ipoteka-1960671551.html
https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, константиновка, нью-йорк (город), алексей леонков, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Нью-Йорк (город), Алексей Леонков, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта

Военный эксперт Леонков: ВСУ ежедневно теряют от 1600 до 2500 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне СВО идет полным ходом. Российские войска наступают, занимая населенные пункты и улучшая тактическое положение по переднему краю. ВСУ — в глухой обороне, лишь изредка огрызаются контратаками. Хотя значительных прорывов пока нет, в целом оперативная обстановка складывается благоприятно для нашей армии. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Уголовники — в бой

На Харьковском направлении противник наиболее активен — пытается выдавить российские войска из приграничной зоны. Основные бои идут под Глубоким неподалеку от Липцев и в Волчанске — непосредственно в городе и окрестностях. ВСУ контратакуют, но, попадая под массированные удары артиллерии и дронов, отступают на исходные позиции. А в пунктах временной дислокации их накрывают планирующие авиабомбы калибра до трех тысяч килограммов.
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Удар по ПВД противника с помощью тяжелых ФАБов
Чтобы купировать угрозу для Харькова, Киев стянул сюда наиболее боеспособные и мотивированные соединения: 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригады морской пехоты, 47-ю "Магура", 71-ю егерскую, а также подразделения охраны Генштаба. Но судя по всему, резервы заканчиваются. Противник начал активно использовать в штурмах спецконтингент — уголовников, подписавших контракт с министерством обороны. Командование их не жалеет и бросает на самые опасные участки. Многие сдаются в плен.
Один из таких рассказал следователям, что им обещали дать три дня на разграбление Белгорода, куда ВСУ собирались отправиться после Волчанска. Разрешили насиловать и убивать, не обращая внимания на украинские законы.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие
"Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — То есть те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается. Срок обучения этих бойцов резко сократился. Раньше был месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым вообще дают три дня. Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же. Только когда мы наступаем, подходим к позиции, появляется шанс".
Не сумев потеснить русскую армию, противник привычно обстреливает города. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что всего в Белгородской области погибли уже более 200 мирных жителей, 1100 получили ранения различной степени тяжести.

Бои под Нью-Йорком

Горячим остается и Донецкое направление — сразу на нескольких участках. В пятницу Минобороны сообщило об освобождении села Юрьевка на окраинах Нью-Йорка (Новгородское). Уличные бои идут в южной части самого города, и теперь серьезно упростится снабжение и ротация штурмовых частей. А взятие Нью-Йорка, помимо очевидного для информационной войны значения, позволит выйти с юга на Торецк (Дзержинск). К этому городу подступают и с востока, со стороны Шумов, Пивничного и Зализного.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Льготную ипотеку бойцам СВО предложили расширить на всю территорию России
19 июля, 11:54
На бахмутском участке бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полностью очистили микрорайон "Канал" в восточной части Часова Яра и постепенно продвигаются на запад. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг главной линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
Севернее Марьинки подразделения группировки "Юг" теснят противника в Красногоровке. Вэсэушники ожесточенно сопротивляются, цепляются за каждый дом, однако вынуждены отступать к окраинам. Одновременно российские военные пробиваются со стороны Георгиевки к Максимильяновке, чтобы выйти на Курахово — укрепрайон ВСУ на линии Покровск — Селидово — Курахово. Это отодвинет фронт от западных окраин Донецка на расстояние, недоступное большей части украинской ствольной артиллерии (но не РСЗО).
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений
Южнее продолжаются попытки выбить ВСУ из Константиновки на трассе Марьинка — Угледар. Этот город неоднократно и без особых результатов штурмовали с юга. Константиновка позволит атаковать с северо-востока. Западнее, на Времьевском выступе (граница ДНР и Запорожья), российские войска освободили село Урожайное, занятое противником в ходе прошлогоднего летне-осеннего контрнаступа.
Русская армия медленно, но верно возвращает территории, которые удалось тогда захватить вэсэушникам. На очереди — Старомайорское, Макаровка, Благодатное, Нескучное. Этот плацдарм Киева на Южнодонецком и Запорожском направлениях необходимо срезать, чтобы не ловить потом ВСУ где-нибудь под Волновахой.

Медийный плацдарм

В Запорожской области фронт уже несколько месяцев статичен. Противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупным войсковым формированиям: равнина, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок противника, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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На Херсонском направлении — все те же бои за острова на Днепре, однако противник прекратил попытки высадиться на левый берег — после отступления из Крынок. Национальная полиция Украины на днях сообщила, что с октября 2023-го по конец июня 2024-го на этом участке фронта пропали без вести 788 военнослужащих. За этот же период вывезли 262 тела погибших здесь вэсэушников.
Эти данные — очень оптимистичные для Киева. Скорее всего, пропавшие без вести утонули в Днепре — лодки с десантом российские дроноводы били регулярно. Видео объективного контроля попаданий в Сети — десятки, если не сотни. Так что обнародованные цифры можно смело умножать минимум на два. С ранеными и контуженными и того больше. Таковы цена медийного плацдарма Зеленского на левом берегу Днепра.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаНью-Йорк (город)Алексей ЛеонковВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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